Pistacchi, in pochi conoscono i veri benefici di questi cosini verdi | Solo se li mangi così ti sentirai un atleta

Se ami i pistacchi, allora sarai felice di leggere questa notizia: possono fare davvero bene all’organismo.

Sono un toccasana naturale ma solo a patto di consumarli così. Scopri come mangiarli per trarne beneficio.

I pistacchi sono tra i frutti più gustosi e chi ama la frutta secca sa bene che sono versatili e che si prestano a tante preparazioni sia dolci che salate. Sgranocchiare pistacchi però può diventare anche un gesto salutare.

Gli antichi filosofi ci hanno trasmesso un importante insegnamento: “Siamo quello che mangiamo”. Alimenta il tuo benessere e consumali come fanno i veri atleti.

Se segui questo consiglio offerto dagli specialisti dell’alimentazione ti sentirai forte, sano e pieno di energie.

Pistacchi, come consumarli per un concentrato di benessere

I pistacchi sono un frutto amato da grandi e piccini e sgranocchiarli, magari sorseggiando la propria bevanda preferita, è un’autentica coccola per il palato e per lo spirito. Sono versatili e vengono utilizzati in numerose preparazioni sia dolci che salate. Dal pesto alla crema spalmabile, dal gelato artigianale agli snack, fino alla mortadella e ai dolci tipici della pasticceria siciliana, questo speciale frutto si presta a numerose ricette tipiche della tradizione gastronomica italiana.

I pistacchi non sono solo frutti dal sapore irresistibile, ma possono anche trasformarsi in nutrimento per l’organismo, perché posseggono numerose virtù, a patto però di sapere come consumarli. Scopri come mangiare questo particolare frutto saporito per tramutare uno snack goloso in un elisir di salute e di benessere.

Se li mangi così sarai più in salute

Forse non lo sapevi ma una manciata di pistacchi può aiutarti a rinforzare il sistema circolatorio, perché questi frutti, oltre a essere molto gustosi, fanno bene alla pressione arteriosa. I pistacchi infatti, contengono massicce quantità di potassio, un minerale fondamentale per la saluta del nostro organismo. Il potassio, presente nella frutta secca, nelle banane, negli spinaci e in alcuni altri alimenti di origine vegetale aiuta il corpo a bilanciare l’apporto di sodio.

Inoltre, favorisce la salute dei vasi sanguigni e stabilizza la pressione. Per altro sono particolarmente ricchi di grassi buoni. Tuttavia per trasformare un peccato di gola in un toccasana, occorre ricordarsi di consumarli al naturale e di mangiarne una dose ragionevole. Abusarne non fa di certo bene, un po’ come avviene per qualsiasi eccesso alimentare. L’aspetto ancor più importante da tener presente, oltre alla quantità è la tipologia fi pistacchi: meglio stare alla larga da quelli salati e scegliere quelli freschi o solo tostati senza aggiunta di sodio.