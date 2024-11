Più CORRI più eviti la multa | In questa località sta succedendo davvero: il motivo ha dell’incredibile

Incredibile ma vero: esiste un posto in cui se infrangi le regole del Codice della Strada non becchi alcuna multa.

Il Codice della Strada che vige attualmente in Italia impone a tutti i guidatori il rispetto dei limiti di velocità. Si tratta di una norma atta a tutelare la sicurezza stradale e la vita sia di chi si mette al volante sia di pedoni, ciclisti e motociclisti. In particolar modo, superare il limite di velocità in un centro abitato andando a una velocità compresa tra i 40 e i 60 km orari più del consentito vuol dire essere costretti a pagare una multa da 532 a 2.127 euro. Inoltre, si riceve la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi e si perdono ben 6 punti. Se poi il guidatore entro due anni mette in atto un’ulteriore violazione, la sua patente di guida è sospesa da 8 a 18 mesi.

Secondo l’articolo 142, comma 9 – bis del Codice della Strada chi va a più di 60 km orari oltre il limite di velocità permesso, deve pagare una contravvenzione che va dagli 829 euro ai 3.316 euro. Perde 10 punti dalla patente e quest’ultima viene sospesa da 6 a 12 mesi. Infine, se entro un periodo di due anni, contravviene alla medesima legge, si vede revocare del tutto la patente di guida. Eppure, a quanto pare, esiste una città dove chi corre al volante non paga multe. Scopriamo per quale motivo.

Nessun obbligo di pagamento per il guidatore che ha superato i 200 km orari

È quello che è accaduto nella città di Novara, dove, come si legge su www.Agi.it, la Prefettura si è prevista costretta ad annullare una sanzione ha un guidatore che ha superato i 200 km/h ma, a quanto pare, l’apparecchio di rilevamento della velocità utilizzato dalla Polizia stradale, pur essendo stato approvato, non era omologato.

Dunque anche se nel tratto di strada in cui l’uomo in questione ha guidato a 255 km/h il limite massimo è di 130 km/h, non è stato costretto a sborsare nemmeno un euro. Il tutto grazie al suo avvocato e all’autovelox non legittimo.