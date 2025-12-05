Più Libri Più Liberi, lo stand di Passaggio al Bosco catalizza l’attenzione e alimenta il dibattito alla Nuvola

L’esordio dell’edizione 2025 di “Più Libri, Più Liberi” non ha lasciato spazio a dubbi su quale sarebbe stato il punto nevralgico della manifestazione: lo stand della casa editrice Passaggio al Bosco, indicata da più osservatori come realtà vicina ad ambienti neofascisti per aver pubblicato autori considerati antisemiti. Fin dalle prime ore, la folla che ha occupato il piano terra della Nuvola di Fuksas ha confermato che la presenza dell’editore avrebbe attirato un’attenzione fuori dall’ordinario. Un fenomeno visibile già guardando il totem d’ingresso, dove l’elenco delle seicento realtà presenti colloca al numero G51 il nome più citato nelle discussioni della vigilia.

Lo stand G51 di Passaggio al Bosco punto caldo di Più Libri Più Liberi

Il percorso interno alla Fiera ha rivelato immediatamente una dinamica inaspettata: accanto ai lettori in cerca di novità narrative o saggistiche, numerosi visitatori si sono diretti con passo deciso verso lo spazio di Passaggio al Bosco. Il motivo non è solo bibliografico. Gran parte della spinta arriva dal dibattito che, nelle settimane precedenti, ha animato il mondo culturale italiano. La presenza dell’editore ha provocato prese di posizione, richieste di vigilanza, interventi politici e riflessioni sul perimetro della libertà editoriale. Tutti elementi che hanno contribuito a trasformare un semplice stand in un luogo d’osservazione privilegiato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nella realtà fisica dello spazio espositivo, piccoli dettagli hanno attirato ulteriori sguardi: i poster di D’Annunzio, Nietzsche, Tolkien e Jünger sistemati alle pareti, la scelta grafica essenziale, l’assenza di materiale promozionale invasivo. Ogni elemento è stato interpretato dai visitatori come un segnale da decifrare. A ciò si aggiunge la scelta dell’editore di mantenere un profilo silenzioso, evitando dichiarazioni dirette e rinviando ogni commento alla fine della Fiera.

Le parole dell’editore di Passaggio al Bosco e il precedente

La nota pubblicata sui canali social di Passaggio al Bosco rappresenta, al momento, l’unica traccia ufficiale della posizione dell’editore. Nel testo, Marco Scatarsi ricordava l’iscrizione regolare alla manifestazione, sottolineando che l’assegnazione dello stand è arrivata dopo cinque anni di attesa. Una puntualizzazione che mira a sgomberare il campo da insinuazioni su presunte scorciatoie. Nello stesso post veniva espresso un ringraziamento all’AIE, considerata garante di un principio fondamentale per l’editore: la tutela della libertà di espressione.

Il messaggio ha avuto una diffusione estesa, tanto da alimentare ulteriori confronti in rete. Da una parte, chi sostiene che limitare la presenza di una casa editrice significhi introdurre un criterio selettivo basato su idee politiche. Dall’altra, chi ritiene che la responsabilità culturale debba prevalere su qualsiasi principio di apertura totale. Un contrasto che non si esaurisce nello spazio virtuale e che, di fatto, si è materializzato nelle prime ore della Fiera.

I lettori attratti dal catalogo e i molti curiosi

Allo stand G51 si sono alternati lettori attratti dal catalogo, curiosi che volevano vedere da vicino la realtà al centro del dibattito e persone che hanno manifestato il proprio dissenso con toni contenuti. L’organizzazione ha predisposto un presidio di sicurezza più visibile rispetto a quello degli anni precedenti, senza però ostacolare la normale circolazione del pubblico. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare tensioni che possano condizionare lo svolgimento della manifestazione, garantendo allo stesso tempo la possibilità di accesso a tutti.

Fonti interne alla Fiera confermano che la situazione viene monitorata costantemente, soprattutto in vista dei giorni successivi, quando l’affluenza tradizionalmente aumenta. Se al momento non si sono registrati episodi degni di particolare attenzione, l’interesse attorno allo stand resta molto alto e potrebbe crescere ulteriormente man mano che le discussioni sui social e nei media proseguono. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un caso che supera i confini della Fiera

La vicenda legata a Passaggio al Bosco evidenzia una questione che oggi attraversa il mondo editoriale italiano: fin dove debba arrivare la neutralità degli spazi culturali e quale ruolo debbano assumere gli organizzatori quando un editore provoca reazioni forti. Più Libri Più Liberi, nata come vetrina delle piccole e medie case editrici, si ritrova quest’anno a gestire un episodio che tocca temi sensibili come identità, memoria storica e responsabilità di chi pubblica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La presenza dello stand G51 non è soltanto uno dei dati numerici della manifestazione; è un caso che obbliga operatori, lettori e istituzioni a interrogarsi sul modo in cui l’editoria affronta realtà considerate marginali o ideologicamente connotate. Non è escluso che, a seconda delle dichiarazioni che arriveranno a fine evento, la discussione possa estendersi anche a contesti istituzionali.

Per ora resta una fotografia nitida: un flusso costante di visitatori che si dirige verso uno spazio di pochi metri quadrati, trasformato in uno dei simboli più commentati dell’edizione 2025. Un elemento che dà la misura di quanto il mercato del libro, spesso percepito come settore silenzioso, sia in realtà capace di produrre dinamiche che riflettono pienamente la complessità del panorama culturale italiano di oggi.