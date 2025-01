Piumini, tanto belli quanto complessi | Li metti in lavatrice rischi di rovinarli: usa questo trucco e li preservi per anni

Piumino in lavatrice, un trucco per il suo lavaggio - Fonte Pixabay - IlQuotidianodellazio.it

Quando lavi il tuo piumino in lavatrice, assicurati di non commettere questo errore o rischi di rovinarlo. Utilizza questo semplice trucco.

Tra i capi che non possono mancare nel nostro guardaroba invernale, troviamo senza dubbio gli amati piumini, nostri alleati per combattere il freddo.

Il loro materiale infatti, ci permette di ripararci dalle gelide temperature tipiche di questo periodo. Questo capo tuttavia, richiede delle cure specifiche per preservane le caratteristiche isolanti e soprattutto per mantenerlo in buone condizioni.

La maggior parte delle persone, per il lavaggio dei piumini, ricorre alla lavatrice senza però sapere che se non vengono adottati i giusti accorgimenti, potrebbe rovinarsi.

A tal proposito torna utile conoscere un trucco davvero molto semplice che consente di mantenere intatto il nostro piumino per molto tempo.

Un trucco semplice per lavare il tuo piumino

Il primo aspetto da tenere in considerazione quando decidiamo di lavare il piumino è il programma di lavaggio. E’ bene sapere che non tutti i cicli della lavatrice possono essere utilizzati per un piumino che contiene piume o materiali sintetici delicati. Quindi occorre scegliere un ciclo delicato con una temperatura non superiore ai 30°C. L’acqua fredda aiuta a proteggere le piume e i tessuti, evitando che si deformino o si danneggino. Molto importante è anche la scelta del detersivo che deve essere specifico per capi delicati o per piumini. Questi prodotti sono formulati per detergere a fondo senza lasciare residui che potrebbero appesantire il capo o compromettere la qualità delle piume.

Nel caso in cui il piumino presenti delle macchie ostinate, si può utilizzare questo trucco seguendo dei semplici passaggi. Come riporta forumagricolturasociale.it, bisogna trattare le macchie prima di effettuare il lavaggio, applicando un detergente delicato sull’area interessata. Successivamente, tampona con un panno umido per evitare di danneggiare il tessuto. Ricorda inoltre, di non lavare il piumino troppo spesso o la qualità delle piume potrebbe essere compromessa. E’ meglio limitare i lavaggi a una o due volte l’anno, salvo necessità particolari. Una volta asciutto, conservalo in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente all’interno di una custodia traspirante, per proteggerlo dalla polvere e dall’umidità. Un piumino di buona qualità rappresenta un investimento che può durare anni se trattato con cura. Con questi facili passaggi potrai mantenere inalterate tutte le qualità del tuo piumino anche dopo la stagione.

Ricordati di non commettere questi errori quando lavi il piumino

Tra gli errori che vengono commessi più frequentemente, c’è quello di utilizzare una centrifuga troppo veloce. Questo può causare l’accumulo delle piume in alcune zone del capo, rendendolo poco funzionale. E’ consigliabile scegliere una centrifuga a bassa velocità (800 giri al massimo), sufficiente per rimuovere l’acqua senza stressare il tessuto o il contenuto interno.

Circa l’asciugatura invece, essendo un passaggio molto critico, per far si che il piumino non perda la sua sofficità, la soluzione ideale è stenderlo all’aperto, sarebbe preferibile una giornata ventilata senza esposizione diretta al sole, che potrebbe scolorire il tessuto o seccare le piume.