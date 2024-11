Pizza, buonissima rossa ma quella BIANCA è un’autorità qui | Nel Lazio esiste una variante poco nota: ai turisti piace molto di più

Se non hai mai assaggiato la pizza bianca, allora non puoi dire di aver mangiato davvero la più buona delle prelibatezze romane.

Turisti, viaggiatori e cittadini della capitale ne apprezzano la fragranza e il gusto semplice ma deciso, perché è impossibile non innamorarsene al primo morso.

Prova la pizza bianca e non vorrai più mangiare nient’altro. La tradizionale rossa è ottima ma questa è un’autentica leccornia.

Ecco di che cosa si tratta, dove mangiarla e quali sono gli ingredienti che l’hanno resa una vera e propria istituzione.

Non è la classica pizza romana ma un piatto tipico con un’identità propria e un gusto a cui nessuno riesce a resistere.

Pizza bianca, la variante che conquista qualsiasi palato

La pizza non è solo un alimento, è un’istituzione. Si tratta di un piatto che è diventato simbolo della tradizione culinaria del Bel Paese, riconosciuto in tutto il mondo e perfino icona dell’Italia stessa. Ovunque nel mondo la cucina dello stivale, considerata la più buona di tutto il globo, è associata alla pizza.

In Italia le eccellenze gastronomiche non si contano ma la pizza ha conquistato davvero chiunque. La regione Lazio e la città di Roma non fanno eccezione: tra le pietanze tipiche c’è proprio la pizza. La maggior parte dei golosi ama la specialità rossa, ovvero quella condita con il classico sugo al pomodoro e altri ingredienti genuini ma chi prova quella bianca ne resta estasiato. A quanto pare, nel Lazio c’è una pizza bianca da non perdere. Scopri dove si mangia e corri ad assaggiare questa specialità che è un’autentica delizia per il palato.

Dove andare per assaggiare la più buona del Lazio

La pizza bianca di cui parliamo non è la classica pizza romana ma una pietanza diversa, che è nata come merenda preferita dagli studenti romani ed è diventata il piatto più amato dai turisti, e non solo. Il consumo infatti, è più local che mai. Non si trova tra piazza di Spagna, il Pincio e Via dei Condotti ma si trova nei quartieri romani in cui sono presenti le pizzerie che vendono pizza al taglio.

La pizza bianca romana non ha pomodoro ma è resa irresistibile dagli ingredienti della tradizione, come fichi e prosciutto e, come si legge sul portale di cucina Dissapore.com, sale grosso e rosmarino. Si tratta di un alimento appetitoso che ad alcuni di certo potrebbe ricordare la focaccia ma non va confusa con quest’ultima perché la pizza bianca è diversa, più sottile, fragrante, versatile e anche molto digeribile.