Pizzelle, queste sono le leccornie che a Natale non devono mai mancare | La ricetta più in voga nel Lazio è SOLO questa

La vera e originale ricetta delle pizzelle è solo una: ecco come si prepara il piatto che racchiude l’essenza stessa del Natale.

Non c’è pranzo delle Feste senza questa leccornia. Il sapore delle Feste si sente sin dal primo assaggio.

In ogni angolo del Lazio sulle tavole imbandite per le Festività si trova almeno una porzione di pizzelle.

Questa specialità tipica della regione è presente tra le portate principali di tutti i pranzi e le cene natalizie.

Se ti piace il buon cibo allora non puoi non conoscere le pizzelle. Sono il cibo più amato del Natale.

Pizzelle, la pietanza più amata delle Feste

Se vuoi assaporare tutto il gusto delle Feste, allora dovresti scoprire le pietanze tipiche di questo speciale periodo dell’anno. In ogni regione del Bel Paese infatti, ci sono usanze diverse e il Lazio non è certo da meno. Anzi, vanta una vastissima offerta gastronomica ricca di piatti prelibati, realizzati con ingredienti genuini nel pieno rispetto della tradizione culinaria locale.

Uno dei sapori che rimanda immediatamente all’idea di Natale, per chi vive nel Lazio, è quello delle pizzelle, una bontà fatta con farina, lievito e acqua, dalla consistenza croccante, ottenuta da una frittura leggera e dorata. Si tratta di una leccornia nata nella ridente area della Ciociaria, dove le ricette sono tramandate di generazione in generazione, come pure le antiche usanze, i gesti e i profumi, che racchiudono tutta la magia delle Feste e il piacere di stare insieme a famiglia e amici, accompagnati da bontà uniche. Scopri subito la ricetta delle irresistibili pizzelle.

La ricetta laziale che a Natale mette d’accordo grandi e piccini

Le pizzelle sono piccole frittelle di pasta di pane preparata con acqua, farina e lievito di birra. Per creare delle pizzelle davvero irresistibili occorre procurarsi 320 grammi d’acqua, 10 grammi di lievito di birra, mezzo kilo di farina 00, sale e olio extra vergine di oliva. Come si legge su www.cassinogreen.it, per prima cosa occorre impastare gli ingredienti, creando un composto morbido e omogeneo. Dopo di che bisogna lasciar riposare l’impasto fino quando non sarà lievitato del tutto. Infine, bisogna formare delle palline, prendendo delle piccole quantità di pasta con un cucchiaio da cucina e immergerle in abbondante olio bollente.

L’olio deve completamente coprire le pizzelle, altrimenti il procedimento di cottura non darà come risultato una fragrante frittura dorata. Alla ricetta classica delle pizzelle si possono aggiungere il baccalà o le acciughe o si può anche creare una variante dolce, aggiungendo all’impasto delle patate bollite e schiacciate, e una spolverata di zucchero a cottura ultimata.