Platinette confessa tutto: Stefano De Martino non ha più segreti | Altro che Belen

L’inizio di Stefano De Martino alla conduzione di ‘Affari tuoi’ è stato a dir poco straordinario. Ma a far parlare sono le parole di Platinette

Gli ascolti non mentono mai e in questo caso raccontano anche di più rispetto ai freddi numeri. Ai piani alti della RAI, al netto delle consuete dichiarazioni ufficiali dei dirigenti, serpeggiava un pizzico di scetticismo in merito alle performance di Stefano De Martino.

L’ex ballerino di ‘Amici‘ si è invece imposto, almeno in questo primo segmento di stagione, come l’autentica sorpresa dell’intrattenimento televisivo. La TV di Stato ha affidato a lui, in seguito all’addio di Amadeus, la conduzione del game show di punta di Rai Uno, ‘Affari tuoi‘.

L’ex compagno di Belen Rodriguez ha ripagato alla grande la fiducia riposta in lui dai vertici di Viale Mazzini facendo segnare confortanti indici di ascolto. Insieme al successo sono anche arrivati i commenti di critici e addetti ai lavori che non hanno mancato di rivolgere qualche appunto al giovane showman di origine campana.

Tra questi c’è Mauro Coruzzi, che il grande pubblico conosce soprattutto sotto le mentite spoglie di Platinette, la presunta ‘drag queen’ dall’affilata ironia e dal sarcasmo pungente. Acquisita grande popolarità grazie a una costante partecipazione al ‘Maurizio Costanzo Show’, Coruzzi è ora uno dei massimi opinionisti di gossip e spettacolo.

Platinette ‘meglio’ di Belen, le parole su De Martino spiazzano

Nel corso di un’intervista rilasciata al noto settimanale ‘DiPiùTV‘, Mauro Coruzzi alias Platinette si è soffermato proprio sull’analisi dello sviluppo di ‘Affari tuoi‘ condotto e guidato da Stefano De Martino.

Gli oltre cinque milioni di telespettatori rappresentano un importante biglietto da visita ma non resteranno sintonizzati su Rai Uno nell’access prime time in eterno. Anzi, per mantenere un livello di ascolti così alto lo show deve necessariamente evolvere.

Platinette, un consiglio del genere da Belen non è mai arrivato: parole sconvolgenti

“De Martino è bravo e pieno di talento, ma dovrà evolvere il suo stile per mantenere il pubblico nel lungo termine. Il programma scorre bene – precisa Coruzzi -, senza pause e con dinamiche fluide ma lui deve acquisire più sicurezza e interagire meglio con i concorrenti per renderli più interessanti“.

Un consiglio prezioso ed estremamente valido, che da parte di Belen Rodriguez ad esempio non è mai arrivato. De Martino farà bene a seguire con molta attenzione le indicazioni e i consigli dell’opinionista di gossip più arguto della televisione italiana.