Plumcake, ora lo prepari in casa e NON ti serve la farina | I tuoi figli lo vorranno sempre a colazione, devi accontentarli

Se sei alla ricerca di una ricetta sana e gustosa per la merenda e la colazione ei tuoi bambini, ora l’hai trovata: è questo plumcake!

Si tratta di un dolce leggero e soffice che, con il suo gusto avvolgente, coccola qualsiasi palato. Il plumcake fatto così è perfetto perfino per chi è a dieta, perché contiene pochissime calorie. Insomma, così farai davvero felice tutta la famiglia.

Per preparare questo dolce, ideale come dessert light e anche come spuntino goloso, servono solo tre ingredienti naturali e non occorrono aromi, addensanti, e latte.

Non contiene zuccheri e nemmeno lattosio ma è davvero buonissimo: praticamente metti tutti d’accordo sin dal primo assaggio.

Non serve essere chef o maestri pasticceri per creare questo plumcake speciale: ecco come si fa. Segui tutti i passaggi e farai in un figurone.

Plumcake light senza lattosio e senza zuccheri aggiunti

Il plumcake è una torta soffice e fragrante, fatta di pochi ingredienti che va benissimo a colazione, magari accompagnata da una bella tazza di the caldo o da un cappuccino cremoso. Il plumcake si consuma da solo o addirittura insaporito da frutta fresca, yogurt, creme spalmabili o confetture ma se si vuole salvaguardare la linea, la digestione e essere sicuri di mangiare un dolce sano e leggero occorre provarne una versione speciale.

Quella di cui parliamo è senza lattosio e senza zucchero, dal sapore semplice di cacao e frutta fresca. Sono presenti solo gli zuccheri naturali della frutta e si prepara in pochi minuti. Contiene appena 70 calorie per fetta. Per questo motivo può diventare il “cavallo di battaglia” per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Vediamo come si fa.

La ricetta dolce e golosa con tre ingredienti

Come si legge sulla pagina Instagram della nutrizionista sarajanelomongiello, per realizzare questo plumcake occorrono solo due banane, 70 grammi di cacao amaro in polvere, e due uova. Per prima cosa occorre sbucciare le due banane e schiacciarle per bene, magari aiutandosi con un frullatore o semplicemente, se sono mature, pressandole con i rebbi di una forchetta.

A questo punto occorre solo aggiungere le 2 uova e il cacao amaro e amalgamare bene, usando una normale frusta da cucina o la forchetta stessa. Dopo di che l’impasto va versato in un normale stampo da plumcake, rivestito di carta forno, va fatto cuocere in forno statico per mezz’ora a 180 gradi. Il plumcake a questo punto sarà pronto, basterà tirarlo fuori dal forno e farlo raffreddare, Buon appetito.