Pneumatici 4 stagioni in inverno: cosa prevede la normativa

Le gomme multistagionali, meglio note come ‘4 stagioni’, ‘all season‘ oppure ‘all weather‘, sono un tipo di pneumatici in grado di adattarsi a svariate condizioni di guida; possiedono caratteristiche proprie sia delle gomme estive che delle invernali. Per questo, risultano particolarmente versatili, in quanto garantiscono un ottimo standard di performance sia sull’asciutto che sul bagnato, nonché a fronte di repentini e inattesi cambiamenti del clima.

I trend di mercato degli ultimi anni dimostrano come un numero crescente di automobilisti, tanto in Italia quanto in Europa, preferisca sempre più questo tipo di opzione, approfittando anche dalle possibilità offerte dall’e-commerce di settore. Rivenditori specializzati come www.euroimportpneumatici.com, ad esempio, permettono di valutare svariate alternative, in funzione di specifiche necessità. A dispetto di quanto si possa pensare, però, ‘multistagionale’ non è (sempre) sinonimo di ‘buono per tutte le stagioni’: gli pneumatici 4 stagioni vanno infatti utilizzati nel rispetto della normativa vigente: vediamo, di seguito, tutto quanto c’è da sapere in merito.

Gomme 4 stagioni: le principali tipologie

Gli pneumatici multistagionali non sono tutti uguali, in quanto possono avere prerogative più affini alle gomme invernali o essere più simili a quelle estive. Nella maggior parte dei casi, recano sulla spalla del battistrada il codice ‘MS’; le due lettere stanno, rispettivamente, per ‘mud‘ e ‘snow‘ (ovvero fango e neve) e vengono apposte sulla gomma dal produttore per indicare la compatibilità dello pneumatico con condizioni climatico ambientali tipicamente invernali. Quelli adatti a contesti di guida ‘estremi’, invece, sono contraddistinti dal simbolo alpino, spesso abbinato al codice alfanumerico relativo (3PMSF), assegnato solo agli pneumatici che superano il ciclo di omologazione disciplinato dal Regolamento 117 UNECE.

La normativa italiana e le direttive del Ministero dei Trasporti

Le gomme ‘4 stagioni’ non trovano collocazione normativa all’interno del Codice della Strada che, peraltro, menziona a malapena quelle invernali. In aggiunta, anche il Ministero dei Trasporti, più volte intervenuto circa l’utilizzo degli equipaggiamenti invernali, non si è mai espresso esplicitamente circa gli pneumatici multistagionali.

Pertanto, è lecito chiedersi: le gomme ‘all season’ possono essere usate anche d’inverno? La risposta è sì,anzitutto perché non esiste alcun provvedimento che stabilisca esplicitamente il contrario. Occorre però sottolineare come, allo stesso tempo, le direttive ministeriali individuano, seppur indirettamente, alcuni limiti di utilizzo; in altre parole, gli pneumatici quattro stagioni possono essere impiegati anche d’inverno (anche laddove sia obbligatorio), ma a determinate condizioni.Nello specifico, stando a quanto stabilito dalla Circolare 1049 del 17 gennaio 2014 promulgata dal Ministero dei Trasporti, gli “pneumatici invernali consentiti”, ovvero quelli “contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S” possono essere utilizzati “durante tutti i meni dell’anno solare” in assenza di restrizioni di carattere temporale.

Per quanto riguarda, nello specifico, il periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile, durante il quale vige l’obbligo di circolazione con equipaggiamento invernale su molte strade extraurbane, la circolare stabilisce che possono essere impiegati anche pneumatici con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero dei Trasporti e dal punto n. 6 della Circolare n. 104 del 1995; quest’ultima, nello specifico, dispone che “gli pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati su veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a “Q” (corrispondente a 160 Km/h).

In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo)“.Ricapitolando: le gomme 4 stagioni possono essere usate anche in inverno, ma a due condizioni:

che siano contraddistinte almeno dalla marcatura MS;

che abbiano codice di velocità superiore a Q e non inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione.