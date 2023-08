Pnrr Italia, sindaci: “Preoccupati per opere, da governo impegni ma nessuna spiegazione”

(Adnkronos) – “Usciamo dall’incontro di oggi con il ministro Piantedosi con un impegno sulle risorse sostitutive ma anche con una domanda alla quale non abbiamo ricevuto alcuna risposta: perché sono state spostate le opere del Pui dai finanziamenti Pnrr? Sono progetti e opere per 2,6 miliardi di euro, che sono dei Comuni e che sono per oltre il 94% già aggiudicate”. Così il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al termine dell’incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al quale hanno partecipato anche gli altri sindaci delle Città Metropolitane. “Della proposta di definanziamento da parte del governo non si capisce la ragione – ha aggiunto Decaro – e anche oggi non c’è stata alcuna spiegazione da parte del ministro. Parliamo di opere cruciali per le nostre città, interventi per le periferie che potranno risanare situazioni sociali ed economiche difficili: perché dobbiamo metterle a rischio con un cambio immotivato della fonte di finanziamento? Al ministro abbiamo anche segnalato il rischio grave di suscitare un clima di sfiducia dei cittadini verso lo Stato, visto che si crea incertezza laddove noi sindaci avevamo assunto impegni rigorosi con le nostre comunità”. “Oggi – ha concluso il presidente dell’Anci – il ministro Piantedosi ha solo ribadito che le opere si faranno e che il governo le considera un obiettivo importante. Apprezziamo l’affermazione da parte di un ministro che stimiamo e ne prendiamo atto, ma purtroppo rimane un impegno generico che non ci rassicura, anche perché non è stata accolta la nostra proposta di esaminare caso per caso quali opere siano eventualmente a rischio di bocciatura da parte della Commissione Europea”. ''E' doveroso andare avanti, la copertura giuridica c'è e non c'è alcuna intenzione di definanziare i progetti'', ha detto il ministro Piantedosi al presidente dell'Anci Decaro e ai sindaci delle principali città italiane durante l'incontro, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti che hanno preso parte alla riunione. Piantedosi, in piena sintonia con il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha rassicurato Decaro mandando ai sindaci un messaggio chiaro sul fatto che ci sarà una continuità di copertura finanziaria. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata