Pnrr, Salvini: “Territori sapranno spendere presto e bene”

(Adnkronos) – "Sono autonomista per nascita e per convinzione, sono convinto che il territorio sappia spendere presto e bene". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, parlando all'evento Anci-Missione Italia 2021-2026. "Quelli che dicono 'togliamo i soldi ai Comuni e centralizziamo' non sanno come gira il mondo", rimarca Salvini. "Sono contento – sottolinea- che questa assemblea abbia smentito che l'Italia non ce la farà. Sono convinto che l'Italia ce la farà, grazie ai sindaci che utilizzeranno le risorse e spenderanno bene". "Sono andato a un sopralluogo a porta Metronia con il sindaco Gualtieri: lì c'è un sovrintendente che oltre alla norma applica il buonsenso perché è chiaro che a Roma trovi qualcosa se vai sotto. Li' le scelte sono due o trovo un coccio e fermo tutto oppure trovo una stazione dei vigili del fuoco. Come accaduto a porta Metronia, chiamo gli archeologi, metto in sicurezza continuo i lavori e poi quella stazione diventa museo a cielo aperto". Di contro ci sono sovrintendenti che bloccano lavori anche importanti per una "cosa di cemento" che si suppone sia un reperto. "Non fermo l'alta velocità per una cosa di cemento" afferma Salvini.

