“Poesia e riabilitazione sotto l’albero”, Mostra di scrittura creativa

“Questa mostra è stata pensata, per rimanere in clima natalizio, come un vero e proprio albero, dove ogni ramo rappresenta un obiettivo per i nostri ospiti”

“Scrivevo dei silenzi, delle note, annotavo l’inesprimibile. Fissavo delle vertigini” (Arthur Rimbaud)

Questa mostra di scrittura espressiva-creativa, dal titolo “Poesia e riabilitazione sotto l’albero” organizzata dalla Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa “Francesco” – Valmontone, Villa Palma s.r.l. – Presidio Sanitario “Residenza Morgagni”- Roma, Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa “Villa Monia”- Marino, è stata pensata, per rimanere in clima natalizio, come un vero e proprio albero, dove ogni ramo rappresenta un obiettivo per i nostri ospiti.

Abbiamo il ramo della pura leggerezza e divertimento, il ramo della creatività personale e della libera espressione di sé. Il ramo dei risvolti positivi a livello psicofsico, perché si riducono ansia e stress. Il ramo dello sviluppo e integrazione dei processi cognitivi e psicologici per dare un significato diverso ai ricordi traumatci, perché scrivere aiuta a descrivere emozioni, condividere esperienze e ci rapporta con gli altri.

Il puntale diviene allora “il valore terapeutico”. Infatti, inaspettatamente solo alcune parole, alcune emozioni scelgono di emergere e l’autore solo successivamente si rispecchia in quel contenuto, in quel pensiero che talvolta non aveva ancora espresso nemmeno a se stesso.

In questo senso la scrittura diviene fonte di cura e di rielaborazione della propria storia. Diviene libertà. Perché ritrovando la nostra libertà possiamo incontrare noi stessi e l’altro: è un dialogo con noi stessi attraverso l’altro. Ringraziamo il Sindaco di Valmontone Veronica Bernabei, l’assessore alla cultura Matteo Leone, la Consigliera delegata alla Sanità Maria Luisa Piacentini, il Comune di Artena nello specifico l’Associazione Artena Città-Presepe che ci hanno dato questa possibilità.

La mostra sarà presentata nella splendida cornice del Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone (Rm) dal 7 all’8 Dicembre 2024. Nella magia natalizia di Artena (Rm) inserendoci nelle iniziative culturali della manifestazione Città Presepe – Centro storico dal 14 Dicembre al 6 Gennaio 2025.

Ognuno di noi infatti, in qualsiasi ruolo/contesto si trovi, è chiamato a fare la propria parte, a dare il proprio contributo affinché il complesso sistema della salute mentale si faccia promotore della tutela della dignità delle persone, ma soprattutto garantisca, con un coraggioso impegno, l’inclusione della singola, personale ed unica originalità creativa.

E allora anche il visitatore “può riempire il proprio foglio con i respiri del suo cuore” (William Wordsworth), immaginando le decorazioni del nostro albero.

Mostra di pittura e scrittura creativa presentata da:

“Presidio Sanitario Residenza Morgagni“, Villa Palma srl – Roma;

“Comunità Francesco” – Valmontone (Rm);

“Villa Monia” – Marino (Rm);

Palazzo Doria Pamphilj – Casa della Musica Valmontone – dal 7 all’8 dicembre 2024;

Artena Città Presepe – Centro Storico Artena – dal 14 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025;

Ingresso libero



Dott.ssa Rosanna Mansueto (Psicologa-Psicoterapeuta)