Pogba in Arabia Saudita, super offerta: addio Juve?

(Adnkronos) – Pail Pogba in Arabia Saudita. Il 30enne centrocampista francese della Juventus è sbarcato a Geddah nel weekend e ha visitato il centro tecnico dell'Al Ittihad, il club che ha ingaggiato Karim Benzema e N'golo Kanté nel calciomercato 2023. I rumors relativi ad un'offerta da 30 milioni a stagione per 3 anni si intensificano, ovviamente, dopo il viaggio del transalpino, che potrebbe diventare il prossimo volto nuovo nella squadra allenata da Nuno Espirito Santo. Pogba è approdato alla Juventus lo scorso anno a parametro zero e guadagna circa 8 milioni a stagione. Nell'ultima annata, complice un infortunio al ginocchio e l'operazione al menisco, il 'polpo' non ha praticamente mai visto il campo. Pogba dovrebbe rientrare a Torino per la preparazione agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, ma a questo punto gli scenari di mercato potrebbero modificare radicalmente la situazione. —[email protected] (Web Info)

