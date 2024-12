Polenta ciociara, prima o dopo Natale poco importa | Se segui la ricetta di nonna Adelina, fai festa tutto l’anno

Prendi spunto per il pranzo di Natale o la cena del 31 dicembre, farai un figurone. Con la polenta ciociara il successo è assicurato.

Polenta ciociara, il piatto più buono del Natale laziale

La polenta ciociara è un piatto unico nel suo genere, dal gusto intenso e deciso, che conquista anche i palati più raffinati e che, sin dal primo assaggio, coccola i Buongustai e gli amanti dei sapori della tradizione. Sul blog di cucina www.frasincucina.it, abbiamo scoperto una ricetta per preparare la vera originale polenta ciociara. Dovresti provarla assolutamente, riportiamo di seguito tutti gli ingredienti necessari. Prendi nota di quello che serve e poi mettiti ai fornelli per provare la soddisfazione di creare da solo la tua prima irresistibile polenta ciociara.

Per sei persone occorrono 700 grammi di farina di mais, sale, olio quanto basta e 3 litri d’acqua. Per l’immancabile condimento invece occorrono 800 grammi di costolette di maiale, 700 grammi di polpa di pomodoro, olio, peperoncino, aglio, vino bianco. Infine, servono anche mezzo chilo di broccoletti, sale, olio e peperoncino.

La vera ricetta di una volta

Per prima cosa si prepara il sugo. Bisogna far cuocere per dieci minuti le costolette di maiale, mettendole in una pentola capiente completamente coperte di acqua. Dopo 10 minuti scolare e cuocere per 15 minuti in una pentola con aglio, olio, peperoncino, mezzo bicchiere di acqua calda e un bicchiere di vino bianco. Una volta che il vino sarà evaporato, aggiungere la polpa di pomodoro, una presa di sale e lasciare cuocere a fuoco basso per un’ora e mezza.

Procediamo con il condimento, per il quale occorrono i broccoletti, don confondere con le cime di rapa: i broccoletti laziali sono a foglia lunga. Bisogna innanzitutto pulirli e lessarli in abbondante acqua bollente salata. Poi bisogna ripassarli in padella con aglio, olio e peperoncino.

Nel frattempo concentriamoci anche sulla preparazione del pezzo forte del piatto, ovvero la polenta. La prima cosa da fare è setacciare la farina e poi riempire una pentola capiente con l’acqua, aggiungere il sale, riporla sul fuoco e aggiungere la farina, mescolando bene. Poi occorre solo aggiungere l’olio e far cuocere per un’ora circa, facendo attenzione a non fare attaccare l’impasto alla pentola. Infine bisogna versarla nel piatto, stenderla e farla raffreddare. A questo punto la polenta va condita con i broccoli e, a piacimento, anche con il sugo di pomodoro, fatto con le costolette di maiale. Buon appetito!