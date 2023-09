Polizia ferma auto in autostrada, c’è un toro a bordo – Video

(Adnkronos) – Un toro in auto, 'seduto' accanto al conducente. E' la scena surreale che la polizia del Nebraska si è trovata davanti in autostrada. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose segnalazioni di automobilisti allibiti. L'animale, con il muso e le enormi corna fuori dall'abitacolo, ha viaggiato tranquillo per decine di km prima dello stop. Secondo i media locali, il guidatore se l'è cavata con un'ammonizione e con l'ordine di riportare il toro, identificato con il nome Howdy Doddy, nella sua stalla.

