Polizia Locale di Roma, incontro tra il Sindaco Gualtieri e i Sindacati Cgil, Cisl e Uil: i dettagli

ll Sindaco ha ribadito la volontà di continuare a chiedere al Governo di togliere il blocco del turnover, che incide negativamente su un organico già in sofferenza come quello della Polizia Locale

“Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all’assessore al Personale Giulio Bugarini e al Comandante Mario De Sclavis, ha incontrato una delegazione dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il Sindaco Gualtieri ha espresso la sua solidarietà e vicinanza al Corpo per il grave incidente che il 6 novembre scorso ha coinvolto tre agenti di Polizia Locale e ha rinnovato loro quanto già espresso la sera stessa, ovvero il forte impegno dell’Amministrazione a non lasciare solo il giovane agente neoassunto, Daniele Virgili, rimasto gravemente ferito, e di consentirgli di continuare la sua esperienza lavorativa nella Polizia Locale.

Il Sindaco ha inoltre ribadito la volontà di continuare a chiedere al Governo di togliere il blocco del turnover, che incide negativamente su un organico già in sofferenza come quello della Polizia Locale, sul quale l’Amministrazione vuole investire di più, oltre agli 800 nuovi assunti e agli altri 250 in arrivo, e di proseguire la battaglia per ottenere le deroghe e le risorse necessarie a realizzare 3000 nuove assunzioni complessive, una parte delle quali destinate a rafforzare l’organico della Polizia Locale.

Il sindaco ha inoltre ribadito il suo sostegno alla richiesta di una riforma della Polizia Locale che è necessaria e attesa da molti anni.

Al termine della riunione Gualtieri ha incontrato una delle due agenti coinvolte nell’incidente, presente al tavolo, e ha voluto ringraziare i sindacati confederali per ordine e compostezza con i quali è stata organizzata oggi la manifestazione in piazza”.

Lo comunica in una nota il Campidoglio.