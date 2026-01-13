Polizia Locale Lazio, nasce l’Accademia regionale: via alla Fondazione per formare agenti e dirigenti

Una nuova “casa” della formazione per gli agenti di Polizia locale del Lazio prende forma con un impianto giuridico e finanziario già definito: è l’Accademia regionale di Polizia locale, presentata oggi a Roma presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia. Il progetto nasce come Fondazione di partecipazione con Regione Lazio socio fondatore unico primario, con l’obiettivo di uniformare e alzare il livello dei percorsi formativi, dall’aggiornamento operativo alla preparazione manageriale per quadri e dirigenti.

Polizia Locale Lazio, nasce l’Accademia regionale: chi c’era alla presentazione e cosa è stato mostrato

All’evento hanno partecipato, fra gli altri, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore regionale con deleghe anche a Sicurezza urbana e Polizia locale Luisa Regimenti e il presidente dell’Accademia, il viceprefetto Andrea Bartolotta.

Nel corso della presentazione sono stati illustrati programma didattico-scientifico e logo, segnando il passaggio dalla cornice politica alla costruzione concreta dell’offerta formativa.

Polizia Locale Lazio, nasce l’Accademia regionale: come funziona la Fondazione e come possono aderire i Comuni

La struttura scelta è quella della Fondazione di partecipazione, modello che consente di coinvolgere più attori mantenendo una regia pubblica. Gli enti locali possono entrare come soci partecipanti, con accesso all’Assemblea dei soci, oppure come soci aderenti; anche soggetti privati possono aderire senza accesso all’Assemblea, versando una quota per usufruire dei servizi formativi.

La logica è duplice: garantire un quadro unitario regionale e, allo stesso tempo, rendere il sistema sostenibile nel tempo, favorendo l'ingresso di nuovi soggetti.

Polizia Locale Lazio, nasce l’Accademia regionale: risorse, bilancio e obiettivo di ridurre i costi

Nel bilancio previsionale 2026-2028 la Regione Lazio ha destinato 425.000 euro per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028, più un fondo di dotazione da 100.000 euro depositato al momento della registrazione dello Statuto. La Regione, nelle comunicazioni ufficiali, indica un traguardo pragmatico: con l’adesione di nuovi soci e l’arrivo di nuove quote si punta a ridurre i costi di funzionamento nei prossimi anni, trasformando la Fondazione in un perno stabile e non in un progetto “a termine”.

Polizia Locale Lazio, nasce l’Accademia regionale: quali corsi partiranno e dove si svolgeranno

I compiti dell'Accademia sono ampi e già elencati nella cornice normativa regionale: corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e aggiornamento, moduli per la formazione manageriale dei quadri e dei dirigenti, progetti di ricerca e partecipazione a bandi, fino all'istituzione dell'anagrafica unica regionale della Polizia locale del Lazio e all'organizzazione di convegni e incontri.

Le attività, a partire dai corsi per gli agenti, partiranno dopo il completamento delle procedure burocratiche di avvio della Fondazione. Le lezioni si svolgeranno nelle sedi della Regione Lazio distribuite sul territorio regionale, con docenti selezionati tramite avviso pubblico per la creazione di un Albo.

Polizia Locale Lazio, nasce l’Accademia regionale: perché la Regione punta su identità professionale e operatività

Nel messaggio politico dell'iniziativa c'è un punto chiaro: rafforzare preparazione, identità professionale e capacità operativa delle Polizie locali del Lazio. L'assessore Luisa Regimenti ha parlato di promessa mantenuta "dopo 21 anni di attesa", definendo l'Accademia non solo una struttura formativa, ma un progetto che valorizza competenza e ruolo delle donne e degli uomini in servizio, con l'ambizione di diventare un modello replicabile anche fuori regione.

Ora la partita passa dall’annuncio ai primi calendari, ai contenuti dei moduli e alla capacità di tradurre la formazione in procedure condivise e standard più omogenei sul territorio.