Pollo ai peperoni, a Roma si prepara in un modo soltanto | Se non ci metti quest’ingrediente è un’altra ricetta

Una ricetta tipica della cucina mediterranea e soprattutto romana è senza dubbio il pollo con i peperoni, piatto simbolo di Ferragosto

Chi non è di Roma può restare perplesso sui motivi che spingono i romani a preparare per il giorno simbolo dell’estate, il 15 di agosto, un piatto non proprio leggero e sulla carta assai poco estivo come il pollo con i peperoni.

La riposta è tanto banale quanto semplice: questa è una delle ricette più antiche della tradizione gastronomica romana. Il pollo con i peperoni nasce infatti come piatto povero, di matrice squisitamente popolare e che nel corso degli anni si è successivamente imposto come ricetta simbolo della festività ferragostana.

La procedura di preparazione di questa pietanza è tanto semplice quanto rigorosa: esistono pochi passaggi da seguire e soprattutto pochi ingredienti da utilizzare ai quali però per rispettare i dogmi della ricetta originaria non si deve mai rinunciare.

Il procedimento per preparare un pollo con i peperoni perfettamente in linea con la tradizione della cucina romana e laziale è, come accennato in precedenza, molto semplice. In primis è necessario procurarsi tutti gli ingredienti indicati nella ricetta.

Pollo ai peperoni, la ricetta è questa: non devi mai deviare da quella tradizionale

In primis serve un bel pollo, possibilmente ruspante. Poi almeno tre peperoni rossi e gialli, cinque pomodori da sugo maturi, sale e pepe, olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco e due spicchi d’aglio. L’unica variazione riguarda proprio quest’ultimo ingrediente: al posto dell’aglio infatti si può anche usare la cipolla.

Si parte mettendo in una padella non meno di due cucchiai d’olio e l’aglio che si lasciano riscaldare prima di aggiungere il pollo, nel frattempo tagliato a pezzi e ben pulito. Una volta che il pollo sarà ben dorato si versa il vino bianco che va fatto sfumare a fiamma medio-alta.

Pollo ai peperoni, il piatto più semplice e gustoso di tutta l’estate: ecco la ricetta completa

Evaporato il vino si aggiungono sale e pepe quanto basta e i pomodori che in precedenza abbiamo tagliato a cubetti. Dopo qualche minuto si completa la ricetta con i peperoni, che nel frattempo abbiamo provveduto a pulire a fondo e tagliato a listarelle.

Non resta a questo punto che coprire la pentola con un coperchio e far cuocere ancora per tre quarti d’ora circa. Il pollo con i peperoni è pronto, non resta che servirlo a tavola e gustarlo con tutti i suoi sapori e aromi irresistibili.