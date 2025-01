Polpette, finalmente la nonna mi ha dato la ricetta ORIGINALE | Le prepari così e sarà un peccato di gola light

Sono buonissime come le polpette della nonna ma molto più leggere. Una versione buonissima da non perdersi! Ecco come prepararle

Un secondo piatto amato davvero da tutti, grandi e piccoli, sono proprio loro, le polpette al sugo. La loro antica ricetta viene tramandata da generazioni dalle nonne.

Queste morbide e saporite polpette di manzo sono pietanze semplici ma buonissime, ideali per ogni occasione. La loro facilità infatti, le rende perfette anche per quelle sere in cui si ha poco tempo a disposizione.

Quello che non tutti sanno è che esiste una versione light di questo piatto tradizionale davvero ottima. Bastano solo pochi e semplici accorgimenti per mantenere lo stesso gusto delle polpette originali.

Tra l’altro questa versione si presta bene a chi desidera seguire una dieta equilibrata. Vediamo allora come preparale e quali sono gli ingredienti necessari.

Polpette al sugo light, gli ingredienti

La ricetta delle polpette al sugo light può essere personalizzata a seconda delle preferenze. Quindi nel caso si desideri un’alternativa ancora più proteica si può sostituire la carne macinata con lenticchie cotte e frullate. Questa è una variante vegana altrettanto saporita per chi segue una dieta senza carne.

A prescindere dalla versione che si intende realizzare, come riporta ispacnr.it, occorrono i seguenti ingredienti freschi e genuini:

Ingredienti per le polpette:

– 200 g di carne macinata (manzo, pollo o tacchino)

– 2 cucchiai di pangrattato integrale

– Prezzemolo fresco tritato q.b.

– Mezzo spicchio d’aglio tritato

– Sale e pepe q.b.

– 1 cucchiaino di parmigiano grattugiato

– Scorza di limone (facoltativa)

Ingredienti per il sugo:

– 200 g di passata di pomodoro o pomodori freschi

– 120 g di piselli

– Foglie di basilico fresco

– 1 spicchio d’aglio

– Olio d’oliva q.b.

– Sale q.b.

Circa i tempi di preparazione totale sono 50 minuti, ovvero 20 minuti per la preparazione e 30 minuti per la cottura.

Il procedimento per preparare le polpette al sugo light

Preparare le polpette al sugo light è molto semplice occorre soltanto seguire dei semplici passaggi. Come prima cosa in una ciotola dovete unire la carne macinata con il pangrattato, il prezzemolo, l’aglio, il parmigiano, il sale e il pepe. Se volete, aggiungete anche la scorza di limone per un tocco di freschezza. Poi bisogna amalgamare bene il tutto e formare delle palline della dimensione di una noce. Successivamente, in una padella, si riscalda un filo d’olio con uno spicchio d’aglio. Aggiungete la passata di pomodoro e i piselli e fate cuocere per qualche minuto. Regolate di sale e aggiungete le foglie di basilico.

In un’altra padella antiaderente, si scalda un po’ d’olio e vanno rosolate le polpette su tutti i lati fino a doratura. Questo passaggio è fondamentale per sigillare i succhi all’interno e mantenere le polpette morbide. Una volta rosolate, le polpette possono essere trasferite nel sugo. Lasciatele insaporire per circa 10 minuti. Questo permetterà ai sapori di amalgamarsi perfettamente. Impiattate le polpette calde, magari accompagnandole con un contorno di purè di patate o una fresca insalata e il gioco è fatto! Non vi rimane che provarle e sorprendere tutti con questo piatto!