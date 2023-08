Pomeriggio 5, il promo con Myrta Merlino: sui social nostalgia di Barbara d’Urso

(Adnkronos) – "Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi". Un nuovo promo ad annunciare la nuova era di 'Pomeriggio 5': a partire da settembre sarà infatti Myrta Merlino al comando del contenitore di Canale 5, impegnata a condurre tra "approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro". Ma l'annuncio con la new entry, passata da La7 a Mediaset, oltre a incuriosire gli utenti suscita anche le prime polemiche. Sono in tanti infatti a rimpiangere Barbara D'Urso, che dal 2008 e fino al giugno di quest'anno ha guidato la trasmissione per poi non essere riconfermata. "1 settembre 2008 – 2 giugno 2023 e fine", twittano citando 'Carmelita' e accusando già Merlino di "chiara D’ursizzazione fatta male" per le luci dello spot. "Mi spiace ma questa è la versione originale e lo sarà per sempre", affermano postando una gif di D'Urso mentre additano il "brutto promo" e tuonano: "Andava cambiato il titolo, #Pomeriggio5 è stato, è e sarà di Barbara D'Urso. Non ammetto eccezioni".Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

© Riproduzione riservata