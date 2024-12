Pomezia, pronti 12 milioni per il potenziamento degli impianti sportivi comunali

Pomezia si prepara ad una rivoluzione sportiva. La giunta comunale, guidata dalla sindaca Veronica Felici, ha approvato un ambizioso Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che prevede un investimento di 12 milioni di euro destinati al miglioramento e alla modernizzazione degli impianti sportivi comunali. La cifra, distribuita in tre tranche annuali da 4 milioni di euro ciascuna, sarà utilizzata nel triennio 2025-2027, portando benefici significativi a una comunità sportiva in continua crescita.

Quali sono gli impianti sportivi interessati

L’obiettivo dichiarato è rendere gli impianti sportivi più moderni, accessibili e funzionali per le associazioni e i cittadini. Un progetto che punta non solo a rafforzare il tessuto sportivo locale, ma anche a sostenere il benessere, la salute e la coesione sociale.

Anche se il Comune di Pomezia non ha ancora reso noto un elenco ufficiale e definitivo delle strutture coinvolte, si conoscono già alcuni nomi di impianti chiave su cui saranno effettuati gli interventi. Vediamoli nel dettaglio.

1. Palasport di via Pietro Nenni

Il Palasport di via Pietro Nenni è uno dei punti di riferimento per il futsal e gli sport indoor a Pomezia. La struttura è frequentata da associazioni come la Vis Fortitudo Pomezia e altre realtà sportive locali. Gli interventi di riqualificazione puntano a migliorare l’esperienza di atleti e spettatori, con nuove attrezzature, spazi più moderni e accoglienti e soluzioni per aumentare l’efficienza energetica.

2. Palasport di via Varrone

Questa struttura è un impianto polifunzionale, dedicato ad attività sportive e ginniche. Frequentato quotidianamente da numerose associazioni, sarà oggetto di lavori di ammodernamento volti a garantire una migliore accessibilità, condizioni di utilizzo più sicure e nuovi spazi per gli atleti. L’idea è quella di creare un luogo capace di ospitare anche eventi sportivi di livello regionale e nazionale.

3. Stadi comunali “A”, “B” e “C”

Il cuore pulsante del calcio locale sarà completamente rinnovato. I tre stadi comunali, utilizzati dalle squadre giovanili e dilettantistiche di Pomezia, vedranno interventi di ristrutturazione e ammodernamento. Dalla riqualificazione dei manti erbosi al miglioramento delle tribune e dei servizi igienici, i tre stadi saranno resi più sicuri, efficienti e accoglienti. Con l’aumento della qualità delle strutture, Pomezia potrebbe anche ambire a ospitare tornei ed eventi calcistici di maggiore rilevanza.

4. Impianto sportivo “Franco Maniscalco” (Piazza Aldo Moro)

Il campo di calcio dedicato a Franco Maniscalco è uno dei simboli della comunità sportiva pometina. Utilizzato dalle squadre dell’USD Città di Pomezia e dell’Unipomezia Virtus 1938, l’impianto sarà oggetto di interventi per migliorare le aree riservate ai giocatori e al pubblico. Verranno rinnovati gli spogliatoi, le tribune e l’area spettatori, per garantire uno spazio accogliente e adeguato agli standard delle competizioni moderne.

5. Impianto sportivo di via Zara, Torvaianica

Situato nella frazione balneare di Torvaianica, questo impianto sportivo è attualmente oggetto di un contenzioso con i precedenti proprietari del terreno. Nonostante la controversia legale, non è escluso che il Comune decida di intervenire per migliorarne le condizioni già prima della pronuncia definitiva dell’autorità giudiziaria. Vista l’importanza strategica di Torvaianica come polo turistico e balneare, la riqualificazione di questo impianto potrebbe avere un forte impatto sia sulla popolazione locale che sui turisti.

Obiettivo promuovere lo sport come strumento sociale

L’investimento complessivo di 12 milioni di euro in tre anni non è solo un progetto di ammodernamento delle strutture. È una strategia di sviluppo territoriale che mira a creare benefici duraturi per la città di Pomezia. L’idea è quella di ridurre i costi di manutenzione a lungo termine e migliorare l’efficienza energetica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Ma c’è di più. Con impianti sportivi moderni e all’avanguardia, Pomezia punta a diventare un punto di riferimento per le competizioni sportive locali, regionali e persino nazionali. Le strutture, infatti, saranno in grado di ospitare tornei e eventi di maggiore rilevanza, con benefici economici diretti per le attività commerciali locali. Alberghi, ristoranti e servizi di trasporto potrebbero beneficiare dell’arrivo di atleti, famiglie e tifosi provenienti da altre città.

Uno degli obiettivi principali di questo ambizioso progetto è la promozione dello sport come strumento educativo e sociale. L’ammodernamento degli impianti permetterà alle giovani generazioni di accedere a strutture di alta qualità, in cui crescere non solo come atleti ma anche come persone. Accessibilità, inclusione e sostenibilità sono le tre parole chiave di questa trasformazione. L’attenzione sarà rivolta anche all’accessibilità per le persone con disabilità, con l’introduzione di percorsi senza barriere, spogliatoi accessibili e posti riservati al pubblico con mobilità ridotta.