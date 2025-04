Pomezia, sedici anni e una notte fuori controllo: il volto fragile della devianza minorile

È accaduto tutto in pochi minuti, ma il racconto di quella notte dice molto di più di quanto possa sembrare a prima vista. Pomezia, in provincia di Roma, via dei Castelli Romani, ore piccole di un turno ordinario. I Carabinieri della Compagnia locale stanno svolgendo uno dei tanti controlli notturni previsti nei servizi di presidio del territorio. Niente di nuovo, all’apparenza. Fino a quando, su una corsia opposta, incrociano un’auto che non doveva trovarsi lì. Un mezzo rubato, con targhe manomesse e due figure incappucciate all’interno.

Non è bastato lo sguardo incrociato per fermare la corsa dei due a bordo. È bastato però per accendere un campanello di allarme. Ne è nato un inseguimento, breve ma intenso, concluso solo quando i due hanno abbandonato l’auto per tentare una fuga disperata a piedi. I Carabinieri, addestrati anche a queste evenienze, li hanno raggiunti in poco tempo, bloccandoli e ammanettandoli. Entrambi sedicenni, italiani, già in grado di muoversi – secondo quanto rilevato – con una freddezza che non ci si aspetta da chi ha appena terminato le scuole medie.

Un bottino che parla chiaro: strumenti da scasso e pietre per sfondare

L’auto, una volta perquisita, ha confermato i sospetti. All’interno, pinze utilizzate per forzare saracinesche e pietre di grandi dimensioni, come quelle impiegate per mandare in frantumi vetrine o porte blindate. Non attrezzi improvvisati, ma oggetti che indicano un’intenzione precisa, organizzata. Pochi minuti dopo, i riscontri: poco prima dell’intercettazione, i due avevano tentato un furto presso un bar della zona, già segnalato in passato per episodi simili.

I militari hanno ricostruito l’accaduto rapidamente, collegando i dati raccolti sul campo con i movimenti degli ultimi giorni. Un’attività che ha portato all’arresto dei due ragazzi, poi condotti al Centro di Prima Accoglienza per minori di Roma. Le accuse formulate nei loro confronti sono gravi: ricettazione, tentato furto, lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Dietro i numeri, due sedicenni: vittime e autori

Il fatto in sé è lineare. Ma il contesto, come spesso accade, è più stratificato. I due minorenni, ora affidati alle autorità giudiziarie competenti, sono protagonisti di una vicenda che tocca nodi sensibili: la criminalità minorile, l’influenza dei contesti sociali e familiari, la crescente esposizione alla devianza precoce. Non sono nomi noti alle cronache, né volti ricorrenti nei fascicoli. Eppure, la modalità d’azione suggerisce un’escalation rapida, come se quei comportamenti fossero già parte di un copione rodato.

Non è solo una questione penale. È anche, e forse soprattutto, una questione educativa e sociale. Cosa porta due sedicenni ad agire in questo modo, di notte, armati di strumenti da ladro esperto? Quali fallimenti preventivi li hanno spinti a percorrere questa strada? Quali vuoti sono rimasti aperti – nella scuola, nelle famiglie, nei quartieri – affinché due adolescenti arrivassero a rendersi protagonisti di una scena da film criminale?

Una realtà che cresce nell’ombra: numeri e tendenze

I dati del Ministero della Giustizia mostrano una lieve ma costante crescita dei reati commessi da minori negli ultimi anni, in particolare nelle periferie urbane e nelle aree metropolitane. Aumentano i casi di furti aggravati, danneggiamenti, resistenza a pubblico ufficiale. Si abbassa l’età media degli indagati. E, soprattutto, aumentano le azioni in gruppo, come se la dimensione collettiva offrisse una forma di protezione, o di identità sostitutiva rispetto a quella personale.

È un fenomeno che non riguarda solo Pomezia, ma attraversa molte realtà italiane: la marginalità non è più solo una questione economica, ma anche culturale, affettiva, educativa. Le baby gang sono solo la punta di un iceberg più profondo, fatto di abbandoni scolastici, famiglie fragili, mancanza di alternative. E dove le istituzioni – scuola, sport, servizi sociali – faticano a entrare, si insinuano dinamiche che parlano il linguaggio del controllo, del denaro facile, della sfida all’autorità.

Una risposta che non può essere solo repressiva

Il sistema giudiziario fa la sua parte. I due ragazzi sono stati arrestati, ed è giusto che chi sbaglia affronti le conseguenze. Ma ogni arresto di un minorenne dovrebbe essere anche un’occasione per interrogarsi. Non basta fermare chi commette un reato: bisogna domandarsi come ci è arrivato, e cosa possiamo fare perché non accada di nuovo.

Il carcere minorile, o il centro di prima accoglienza, è un luogo necessario ma non risolutivo. Serve un lavoro più ampio, che cominci prima, molto prima. Serve presenza, ascolto, competenze. E serve – anche se può sembrare un paradosso – immaginazione. Per costruire alternative credibili, servono adulti che sappiano offrire modelli diversi da quelli della sopraffazione e dell’illegalità.

La fragilità di due sedicenni fermati di notte su una strada periferica è anche la fragilità del nostro sistema educativo, sociale e comunitario. E la risposta a tutto questo non sta solo nei codici penali, ma anche – e forse soprattutto – nei luoghi dove si cresce.

