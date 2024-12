Ponte del DIAVOLO, non lo trovi solo in Toscana | A poche ore da Roma si nasconde quello più misterioso d’Italia, è da brividi

Goditi l’esperienza di vedere il vero ponte del diavolo. Non serve arrivare in Turkmenistan, è nel centro Italia.

Ponte del diavolo, lo spettacolo che cattura chiunque faccia visita al paesino laziale

Questa non c’è la cosiddetta porta dell’Inferno, un cratere di gas molto esteso la cui superficie è di circa 5.350 metri quadrati. Il cratere che si trova in Turkmenistan infatti, si è formato a seguito del collasso di una caverna di gas naturale. Questo cratere è diventato attrazione per esperti geologi e semplici turisti ma qui in Italia esiste un’attrazione altrettanto spettacolare, che con il gas non ha nulla a che fare, ma che racconta la storia del nostro Paese. Si trova a pochi passi da Roma.

Dunque se stai cercando di organizzare una visita all’insegna della scoperta, senza viaggiare per chilometri e chilometri allora il Ponte del Diavolo fa al caso tuo. Scopri dove si trova e come raggiungere il borgo in cui si erge il famoso Ponte della Badia o del Diavolo. Resterai senza parole.

Il ponte alto trenta metri che racchiude un’antica leggenda

Il Ponte del Diavolo, come si legge su www.romatoday.it, è detto detto anche Ponte della Badia e si trova in un piccolo e bellissimo borgo situato nel Lazio, più precisamente nel cuore della Maremma, in provincia di Viterbo. Si tratta di un’antica cittadina di origine etrusca, chiamata Canino. Il ponte in questione è alto ben trenta metri e sovrasta il fiume Fiora, è nato intorno al primo secolo avanti Cristo e successivamente è stato modificato e collegato al Castello dell’Abbadia, detto anche Castello di Vulci, oggi Museo nazionale archeologico di Vulci.

Secondo la leggenda questo ponte è stato eretto in una notte sola, grazie all’aiuto del diavolo. La visita Canino è un’esperienza suggestiva, perché, oltre a visitare il ponte della Badia, si può far visita anche al parco naturalistico archeologico di Vulci, per vedere le rovine della Rocca medievale di Castellarso. Inoltre, nel comune laziale ci si sono ancora delle chiese splendide, come la chiesa di Santa Maria della Neve e tanti siti archeologici tutti da scoprire.