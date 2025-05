Pontinia, due chili e mezzo di cocaina nel marsupio: fermato 21enne

Una normale operazione di controllo si è trasformata in una scoperta allarmante: due chili e mezzo di cocaina nascosti dentro un marsupio. È quanto accaduto nelle scorse ore a Pontinia, in provincia di Latina, dove i militari della Guardia di Finanza di Terracina hanno fermato un giovane di appena 21 anni, senza precedenti penali e disoccupato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ragazzo, originario di Priverno ma residente proprio a Pontinia, viaggiava a bordo di un'auto quando è stato sottoposto a controllo. Una perquisizione ha portato alla luce il pesante carico: cocaina purissima, ben confezionata, nascosta all'interno del marsupio che portava con sé. Una quantità che difficilmente può essere compatibile con un uso personale.

Dopo il rinvenimento dello stupefacente, per il giovane sono scattate immediatamente le manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un reato che, per quella quantità e per le modalità di trasporto, lascia pochi dubbi agli inquirenti sulla destinazione di quella droga.

Il passo successivo è stato il trasferimento in carcere. Questa mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, il 21enne ha scelto la strada del silenzio: si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di convalida dell’arresto. Una decisione che potrebbe essere dettata da strategia difensiva o da timore, ma che al momento non contribuisce a chiarire le dinamiche dietro il possesso di una tale quantità di stupefacente.

