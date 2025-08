Ponza, schianto in mare tra gommone e motoscafo: padre e figlio gravi

Un pomeriggio che cambia tutto

Sabato pomeriggio, il tranquillo scorrere delle onde tra le isole di Gavi e Zannone è stato improvvisamente interrotto da un evento drammatico. Un gommone e un motoscafo si sono scontrati violentemente nelle acque al largo di Ponza, lasciando dietro di sé una scena di caos e disperazione. A bordo del gommone viaggiavano un padre e suo figlio, ora entrambi in condizioni critiche.

Dinamica dei fatti

L’incidente è avvenuto senza preavviso. Il motoscafo, lungo dodici metri, si è schiantato con forza contro il più piccolo gommone. L’urto è stato tale da sbalzare l’uomo e il bambino in mare. I testimoni hanno descritto scene di panico mentre le imbarcazioni cercavano di evitare ulteriori collisioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Soccorsi tempestivi ma situazione critica

I soccorsi sono scattati immediatamente grazie alla prontezza della Guardia Costiera, che ha coordinato le operazioni per recuperare i naufraghi. I due feriti sono stati portati via in elicottero: il padre è stato trasferito all’ospedale Goretti di Latina, mentre il figlio è stato trasportato al Bambin Gesù di Roma. Le loro condizioni restano critiche e sotto costante monitoraggio medico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non solo una famiglia coinvolta

Purtroppo, non sono stati gli unici a subire le conseguenze dello scontro: altre persone a bordo del motoscafo hanno riportato ferite, sebbene meno gravi. La comunità locale è stata profondamente colpita dall’accaduto, suscitando una serie di interrogativi sulle norme di sicurezza e sui comportamenti dei naviganti nella zona. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sicurezza in mare

Mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente, questo evento serve da monito su quanto sia cruciale rispettare le regole del mare per evitare tragedie simili. Per chi frequenta queste acque incantevoli per svago o sport, la sicurezza dovrebbe essere sempre la priorità assoluta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

