Porta a Porta stasera su Rai 1, Bruno Vespa riparte da Caivano

Torna stasera su Rai 1 'Porta a Porta'. Il programma di Bruno Vespa andrà in onda in seconda serata, con orari che dipendono dal programma trasmesso in prime-time, ogni martedì, mercoledì e giovedì. Ospiti saranno i protagonisti della stagione politica, i personaggi del mondo finanziario, dell'imprenditoria e del sindacato che si confronteranno sul rilancio del Paese e sulle misure necessarie per la salute economica e sociale. Vespa per aprire la 29esima edizione del programma dedicherà la puntata al caso Caivano. Quindi domani il conduttore si gioca subito l'asso, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come ospite. Mentre nelle settimane successive seguiranno i due leader dell'opposizione, Giuseppe Conte del M5s ed Elly Schlein del Pd. "Se abbiamo fatto 28 edizioni di 'Porta a Porta' vuol dire che qualcosa funziona in questa trasmissione, anche grazie a una squadra redazionale e tecnica davvero fantastica", con buoni ascolti "nonostante – ha ricordato con legittimo orgoglio Vespa nel corso della presentazione del programma – la concorrenza su Canale 5 schieri programmi come 'Grande Fratello' e 'Isola dei Famosi' che in tarda serata fanno il 40% di share. Ma io ho anche l'orgoglio di avere due interruzioni pubblicitarie notturne che letteralmente ci massacrano… La nostra è una trasmissione molto appetibile dalla pubblicità, con 8 spot al suo interno, il che porta alla Rai oltre il doppio rispetto ai costi".

