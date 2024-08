Porta di casa, non chiuderla mai in questo modo: spiani la strada ai ladri | Entrano facilmente per merito tuo

Se chiudi la porta così, i ladri entreranno di sicuro prima o poi

Uno dei problemi più importanti di chi abita in città è quello dei ladri. Per quanto oggi le telecamere di sicurezza presenti pressocché ovunque rendano più difficile il lavoro dei malviventi, che devono ingegnarsi per non essere ripresi e quindi per farla franca, di fatto sono ancora troppo alti i numeri dei furti in appartamento.

Se da un lato esistono bande di esperti, che spesso colpiscono villette e ville, in grado di effettuare i colpi in pochissimi secondi e senza far scattare l’antifurto, in città la maggior parte dei ladri sono topi d’appartamento alla ricerca di poche centinaia di euro e di qualcosa da mangiare che, allo scattare dell’allarme, scappano.

Oggi vi diamo un suggerimento in merito alla chiusura della porta. Sebbene molti pensano che facendo così si ostacola il lavoro dei ladri, in realtà è tutto il contrario: non commettere mai più questo errore.

Non chiudere così la porta di casa

Ci sono due tipi di chiavi, per la porta di casa. Esistono infatti le chiavi normali, quelle dalla forma tipica e conosciuta da tutti che si usano per pressocché tutte le serrature e ci sono poi le chiavi a doppia mappa, più complesse da replicare e quindi più sicure. Un errore che molti commettono, quando hanno la porta d’ingresso con la chiave a doppia mappa, è quello di lasciare la chiave dentro alla serratura, pensando che così i ladri farebbero più fatica ad aprirla. In realtà non è così: come spiega l’account Instagram di Ferramenta Paride, infatti, lasciando lì la chiave è molto più semplice da aprire la porta poiché basta rimuovere la mostrina e, con una chiave inglese, far girare il piolino della chiave, così che rientrino le mandate.

Di fatto, in parole semplici, è sufficiente che dall’esterno qualcuno rimuova la placchetta che copre la serratura e, con uno strumento appuntito, afferri l’estremità della chiave che, se inserita dall’interno, emerge dall’esterno per qualche millimetro. A questo punto, una volta afferrata, si riesce a far girare la chiave e quindi ad aprire la porta.

Come proteggersi

Se si vuole essere più sicuri, si può sostituire la propria vecchia mostrina ottonata con un protettore magnetico. Questo consiste in una mostrina che, in aggiunta a quelle tradizionali, presenta anche un pannello che va proprio a coprire il buco della serratura.

Per rimuovere il pannello è necessario possedere un dispositivo (venduto insieme al protettore magnetico) che, appoggiato su di esso, va a disattivarlo e quindi consente la visualizzazione del buco della serratura, nonché l’inserimento della chiave.