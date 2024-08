Porto di Civitavecchia, dal MIT 35 milioni per migliorarne la viabilità e accessibilità

Il porto diventerà un punto di riferimento ancora più importante per i crocieristi e i turisti, contribuendo a rafforzare l’immagine del Lazio come una delle principali destinazioni culturali in Italia

Civitavecchia, un nodo cruciale per il turismo e la cultura del Lazio, è al centro di un importante progetto di sviluppo infrastrutturale. Grazie a un investimento di 35 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture, il porto di Civitavecchia vedrà un significativo miglioramento della sua viabilità e accessibilità.

Questo intervento, fortemente sostenuto dal ministro Matteo Salvini, è stato accolto con entusiasmo dall’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, che ne ha evidenziato l’importanza strategica per la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

Un ringraziamento al Ministero delle infrastrutture

Simona Baldassarre ha espresso la sua gratitudine al Ministero delle Infrastrutture e al ministro Salvini per il recente decreto che destina fondi significativi ai porti, alla logistica e all’intermodalità. “Ringrazio il ministero delle Infrastrutture e il ministro Salvini per il decreto di oggi riguardante i porti, la logistica e l’intermodalità che destina, in particolare, 35 milioni per lo scalo di Civitavecchia”, ha dichiarato Baldassarre.

“I fondi serviranno anche alla realizzazione dell’asse stradale per una nuova viabilità di accesso al porto, progetto fondamentale per la Regione Lazio, perché più trasporti comportano più turismo e valorizzazione della cultura”.

Il Porto di Civitavecchia: un Hub strategico per il turismo culturale

Il porto di Civitavecchia rappresenta un punto di accesso cruciale per i turisti, in particolare per i crocieristi che scelgono di visitare Roma e le bellezze del Lazio. L’investimento di 35 milioni di euro mira a potenziare la capacità del porto, migliorandone l’accessibilità e rendendolo un Home Port sempre più attrattivo. Questo progetto non solo favorirà un incremento dei flussi turistici, ma contribuirà anche a una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale della regione.

Impatti positivi su turismo e cultura

La realizzazione di una nuova viabilità di accesso al porto è destinata a ridurre notevolmente i tempi di transito e a migliorare l’efficienza dei trasporti. Questo, a sua volta, avrà un impatto diretto sul turismo, poiché i visitatori potranno accedere più facilmente alle attrazioni culturali del Lazio.

“Grazie a questo investimento, rafforziamo sempre di più il ruolo di Home Port di Civitavecchia e, dunque, la nostra forza culturale”, ha spiegato l’assessore Baldassarre. La valorizzazione del patrimonio culturale passa anche attraverso infrastrutture efficienti e moderne che facilitino l’accesso e la fruizione delle ricchezze artistiche e storiche del territorio.

Un progetto di sviluppo sostenibile

L’investimento nel porto di Civitavecchia si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo sostenibile, che mira a coniugare crescita economica e tutela dell’ambiente. La nuova viabilità di accesso al porto sarà progettata tenendo conto delle esigenze di mobilità sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita dei residenti. Questo approccio integrato rappresenta un modello di sviluppo che potrà essere replicato in altre realtà portuali italiane.

L’investimento di 35 milioni di euro per il porto di Civitavecchia rappresenta una svolta significativa per il turismo e la cultura del Lazio. Grazie a questo progetto, il porto diventerà un punto di riferimento ancora più importante per i crocieristi e i turisti, contribuendo a rafforzare l’immagine del Lazio come una delle principali destinazioni culturali in Italia.