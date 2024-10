Pos, controlla questo dettaglio prima di avvicinare la carta | Ti svuotano il conto e non lasciano traccia

Smetti di usare il Pos se ti accorgi di questo piccolo particolare. Sembra insignificante e invece ti svuotano il conto corrente.

Prima di effettuare i pagamenti con la tua carta di credito o con il bancomat dovresti far caso a questo dettaglio.

I malviventi sfruttano una particolare tecnologia per azzerare il conto corrente: scopri di che cosa si tratta e difendi i tuoi risparmi.

Non avvicinare la carta al Pos se noti questa caratteristica, altrimenti potresti ritrovarti senza più denaro da un momento all’altro.

Pos, il dettaglio fondamentale a cui fare attenzione

Il Pos è uno strumento molto utile, che consente di effettuare pagamenti cashless, ovvero senza contanti e questo, oltre a garantire una comodità di utilizzo, favorisce l’utilizzo di metodi tracciabili, come bancomat carte prepagate e carte di credito. Questi strumenti stanno pian piano sostituendo in toto le banconote e le monete e si tratta senza dubbio di un aspetto positivo, perché scoraggia l’evasione fiscale degli esercizi commerciali e presenta diversi vantaggi in termini di trasparenza e sicurezza.

Tuttavia, gli strumenti di pagamento come questi non sono privi di rischi, anzi, proprio a proposito delle transazioni effettuate con il pos, di recente è emersa un’amara notizia, che riguarda un’operazione fraudolenta. Il fatto che sia venuta a galla è un bene perché così si può imparare a proteggersi. Scopriamo di che cosa si tratta e a cosa occorre prestare la massima attenzione quando si fanno pagamenti con il Pos.

Come evitare di diventare vittima di skimming

Di recente si è diffusa una truffa, note come frode dello skimming, una parola inglese che letteralmente vuol dire scrematura e che indica un modo di leggere rapido e intuitivo. In verità quello che viene letto in questo caso sono le carte di credito, quelle di debito e le prepagate. Inserendo nei Pos un sistema in grado di leggere e copiare le carte mentre queste vengono strisciate o avvicinate al dispositivo elettronico, i malviventi le clonano, finendo poi con svuotare il conto corrente.

Se non vuoi che capiti a te fai caso a questi dettagli:

I tasti del Pos sembrano rigidi e duri, e si fa un po’ fatica a premerli Sul dispositivo di pagamento appaiono tracce di colla, nastro adesivo e scotch



Questi sono chiari segnali del fatto che il Pos potrebbe essere stato manomesso. In sostanza i ladri potrebbero aver inserito all’interno un apparecchio, chiamato skimmer, che può copiare il pin e i dati dello strumento di pagamento usato per la transazione.