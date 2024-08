Pos, se noti questa cosa non avvicinare la carta | ‘Conto azzerato’: rimettila nel portafoglio prima che sia troppo tardi

Non appoggiare la carta al pos se vedi questo dettaglio: perderai tutti i soldi

Oggi come oggi, la maggior parte dei cittadini italiani effettua pagamenti digitali. Sebbene il contante sia ancora diffuso, soprattutto tra i più adulti, di fatto sono sempre più frequenti i pagamenti con carta di credito, carta bancomat, prepagata o mediante servizi digitali come PayPal o Satispay.

Si tratta di metodi molto comodi poiché più veloci del tradizionale pagamento in contanti e, dall’altro lato, mediante gli strumenti tecnologici come lo smartwatch permettono di pagare senza dover neanche estrarre il portafoglio e quindi le carte.

Oggi, però, dobbiamo darvi una brutta notizia. Se paghi abitualmente con la carta, fai attenzione a questo dettaglio del pos: potresti trovarti presto con il conto corrente svuotato.

Attento al pos, così ti ruberanno i soldi

Uno dei problemi della nostra società, per quanto riguarda i pagamenti ma non solo, è quello delle truffe. Man mano che le tecnologie cambiano e si aggiornano, diventano più efficaci anche le truffe e i malviventi cercano costantemente delle strategie per aggirare i sempre più sofisticati sistemi di sicurezza. Oggi parliamo di una truffa che avviene mediante il Pos, diventata famosa mediante un video che, pubblicato sui social, ha fatto il giro del mondo. In un negozio americano, infatti, i clienti si sono trovati a filmare una situazione particolare: nei pressi della cassa, al momento del pagamento, diversi clienti hanno notato come i tasti del pos fossero incredibilmente duri, più del solito.

Per provare a far funzionare meglio il dispositivo, i clienti hanno quindi iniziato a smuovere l’apparecchio, sperando così di sciogliere un po’ la tastiera. Muovendo il pos, però, hanno scoperto che la parte superiore del dispositivo, tastiera inclusa, era coperta da un’apparecchiatura attaccata con lo scotch. Una volta tolta, ecco cos’hanno trovato.

Un dispositivo che clonava le carte

Rimossa questa copertura della parte superiore del pos, i clienti hanno scoperto una struttura utile a clonare le carte e a copiare tutti i pin inseriti dal clienti. Questo tipo di truffa ha il nome di “skamming” e l’unico modo per evitarla è quello di controllare il pos prima di avvicinarci la carta: se i tasti sono molto duri, per esempio, potrebbe essere utile effettuare un controllo ulteriore e verificare che non ci sia niente di anomalo.

Nel caso in cui, invece, ci si renda conto della truffa ma si abbia già effettuato il pagamento, allora è necessario recarsi dai Carabinieri e in Banca, per bloccare la carta.