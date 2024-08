Pos, se ti accorgi di questo dettaglio fai attenzione: ‘Non mostrare la tua carta’ | Conto svuotato all’istante

Attento a usare il pos nei negozi, potresti rimetterci tutti i soldi che hai sul conto

Ormai praticamente chiunque possiede un bancomat, una carta di credito o una prepagata. Questi strumenti di pagamento, infatti, sono molto comodi poiché consentono di non dover portare con sé i contanti, inoltre sono più veloci poiché non richiedono il controllo e l’attesa del resto alla cassa.

Per quanto il contante sia ancora molto diffuso e, soprattutto i più anziani, lo preferiscano ai pagamenti digitali poiché più tradizionale, di fatto con l’andare avanti delle tecnologie si arriverà verso un mondo sempre più digitalizzato, anche per quanto riguarda i pagamenti.

Oggi, però, vi parliamo di un problema che sta affliggendo tantissimi italiani: stai attento a questo dettaglio del pos poiché potresti cadere in una trappola pericolosissima, che ti svuota completamente il conto corrente.

La nuova truffa del pos

Per quanto i pagamenti digitali siano comodi, su una questione dobbiamo dare ragione a chi difende a spada tratta il contante: con i pagamenti tradizionali, quindi con monete e banconote, è più difficile cadere in una truffa. Le carte bancomat, di credito o prepagate, invece, si prestano al rischio della clonazione, ad esempio, oppure se rubate possono concedere al ladro di svuotare completamente il conto corrente, rischio che invece se si ha un portafoglio con soli contanti non si sfiora neanche lontanamente. Negli ultimi giorni si è diffusa una nuova truffa in merito al pos: a diffonderla un video che, caricato da qualche utente, ha fatto il giro del mondo.

Nel video si vede i clienti di un negozio statunitense che, al momento del pagamento con il pos, notano che i tasti del dispositivo sono molto duri, più del normale. Per cercare di smuovere i tasti apparentemente bloccati, quindi, i clienti hanno dato uno scossone al dispositivo: facendo questi movimenti, hanno scoperto che ciò che stavano pigiando non era la reale tastiera del pos ma una copertura, attaccata con lo scotch, che serviva proprio a truffarli.

Come funzionava la copertura

La copertura attaccata con lo scotch che loro pensavano fosse la tastiera del dispositivo altro non era che uno strumento di clonazione delle carte e di registrazione dei PIN inseriti dai clienti in fase di pagamento.

Per proteggersi da questo tipo di truffa, l’unica cosa che si può fare è dubitare di qualsiasi anomalia del dispositivo e, se non si è convinti, è meglio chiamare le autorità.