Posta Fibreno è un Comune della provincia di Frosinone, nel Lazio, situato nella Valle di Comino, versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il Comune di Posta Fibreno, Ente Gestore della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, organizza ogni anno, dal 1992, la Festa del Crocifisso e del Subacqueo, un evento suggestivo che richiama ogni anno un numero crescente di turisti e fedeli, diventando un appuntamento imperdibile.

Origine e storia del Crocifisso

L’idea di realizzare il Crocifisso del lago nacque nel 1976 da un incontro fortuito. Un gruppo di subacquei di Sora, guidati da Antonio Baldassarre, si recò al lago di Posta Fibreno per esaminare alcune fotografie scattate durante immersioni precedenti. Tra i presenti c’era lo scultore Pino Bonavenia, esperto nella lavorazione del ferro battuto e collaboratore del Vaticano.* (video di Antonio Faiol https://m.youtube.com/watch?v=E3mGyI6eAhQ) Foto di Antonio Faiola

Affascinato dalle immagini, Bonavenia dichiarò di aver trovato l’ispirazione per realizzare una croce. Su iniziativa dell’allora sindaco di Posta Fibreno, Vincenzo Iannotta, e dello stesso Baldassarre, lo scultore ricevette l’incarico di costruire la croce, destinata a diventare un simbolo del lago.* (video di Antonio Faiol https://m.youtube.com/watch?v=E3mGyI6eAhQ)

L’opera, un Crocifisso stilizzato in acciaio inossidabile, fu collocata il 27 agosto 1977, a circa 15 metri di profondità, nel punto più profondo del lago. Il posizionamento avvenne con il supporto di un gruppo di subacquei, che utilizzarono una piattaforma galleggiante per immergere la scultura fino al fondale. Foto di Tonino Lecce

Sin dalla sua collocazione, il Crocifisso del lago di Posta Fibreno è divenuto un riferimento spirituale per i subacquei, attirando anche appassionati da altri paesi europei, che lo visitano e vi rivolgono preghiere. Con le braccia aperte, la statua simboleggia protezione e accoglienza per chiunque vi si avvicini.

La Festa del Crocifisso e del Subacqueo

Ogni anno, nel primo fine settimana di agosto, i subacquei dell’associazione A.S.SO. Scuba di Sora, con il supporto di altre associazioni provenienti da diverse regioni, rendono omaggio al Crocifisso con una suggestiva celebrazione.

Il sabato sera, il Crocifisso, viene riportato in superficie dai sub e trasportato lungo il lago sulla tipica imbarcazione postese, la Nàue, seguendo un percorso illuminato da fiaccole. Ad accompagnarlo, un corteo di barche e canoe, che arricchiscono ulteriormente l’atmosfera di magia e spiritualità. Foto di Tonino Lecce

All’arrivo in Piazza Carpello, centinaia di fedeli, unitamente alle congregazioni religiose, si radunano per partecipare alla processione che si snoda lungo le strade limitrofe al lago, unendo preghiera e raccoglimento in un clima di intensa devozione.

Conclusa la cerimonia religiosa, il Crocifisso viene posizionato su una piattaforma galleggiante, in località Codigliane, dove rimane visibile fino a settembre. In questo periodo, pellegrini e visitatori possono ammirarlo da vicino, vivendo un’esperienza intensa e suggestiva.

A fine settembre, dopo la celebrazione della Santa Messa e la consegna delle targhe commemorative ai rappresentanti delle associazioni subacquee che hanno partecipato alla manifestazione, il Crocifisso viene nuovamente immerso nelle profondità del lago. Foto di Tonino Lecce

Nel corso degli anni, la Festa del Crocifisso e del Subacqueo è divenuta una manifestazione simbolo di fede, arte e tradizione, profondamente radicata nella comunità di Posta Fibreno e nei cuori di tutti coloro che vi prendono parte. Foto di Tonino Lecce

Posta Fibreno (Fr), Festa del Crocifisso e del Subacqueo Foto di Tonino Lecce

© Riproduzione riservata