Postazioni Autovelox nel Lazio fino a domenica 10 novembre 2024

La Regione Lazio intensifica i controlli sulla velocità per garantire la sicurezza stradale con l’installazione di nuove postazioni autovelox in punti strategici. Dal 4 al 10 novembre 2024, le autorità locali implementeranno servizi di rilevamento lungo alcune delle vie più trafficate della regione. Questi controlli mirano a ridurre il numero di incidenti e a promuovere una guida più responsabile tra gli au

Ecco il Calendario delle postazioni autovelox per la settimana:

Martedì 5 Novembre

Strada Statale SS/1 Aurelia (Provincia di Viterbo) Questa storica arteria, che collega Roma al nord-ovest della regione, sarà monitorata per prevenire e sanzionare l’eccesso di velocità. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione ai limiti di velocità, soprattutto nelle zone più trafficate e in quelle che hanno registrato un maggior numero di incidenti.



Sabato 9 Novembre

Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia (Provincia di Roma) L’Autostrada A/12, un’importante via di collegamento tra la capitale e il porto di Civitavecchia, sarà sotto sorveglianza. I controlli si intensificheranno durante il fine settimana, quando il flusso di traffico tende ad aumentare. La polizia stradale sarà impegnata nel garantire che i limiti di velocità vengano rispettati, per proteggere i tanti viaggiatori che per la fine settimana si mettono in viaggio per raggiungere le località prescelte.



Domenica 10 Novembre

Autostrada A/24 (Provincia di Roma) L’autostrada A/24, fondamentale per collegare Roma con l’entroterra montano, sarà oggetto di controlli domenicali. Dato l’elevato volume di traffico, soprattutto durante le gite fuori porta ei rientri, è essenziale rispettare le norme per la sicurezza stradale. L’autostrada A24 ha inizio dalla Tangenziale Est di Roma, all’altezza della stazione Tiburtina, attraversa il quadrante nordest della Capitale fino all’intersezione con il Grande Raccordo Anulare e si estende per 281,4 km verso Teramo e Pescara. La postazione di controllo sarà installata presso Colle Tasso, nel territorio della provincia di Roma.



Raccomandazioni per l’Automobilista

Le forze dell’ordine raccomandano agli automobilisti di mantenere una condotta di guida prudente e di rispettare scrupolosamente i limiti di velocità, non solo per evitare le sanzioni, ma soprattutto per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Si ricorda, inoltre, di fare attenzione ai segnali che indicano la presenza delle postazioni autovelox e di adottare sempre comportamenti corretti quando si è alla guida di un’automobile, per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di provocare un sinistro.

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.