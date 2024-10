Postazioni autovelox nel Lazio fino a domenica 3 novembre 2024

Gli autovelox e i telelaser in Italia sono strumenti fondamentali per il controllo della velocità e per migliorare la sicurezza stradale. La Polizia Stradale, che gestisce questi dispositivi, utilizza tecnologie avanzate come autovelox fissi e mobili e telelaser, per monitorare non solo la velocità puntuale ma anche quella media, specialmente sulle autostrade grazie al sistema Tutor.

L’obiettivo è ridurre gli incidenti stradali e incoraggiare una guida più sicura. Per trasparenza e informazione, ogni lunedì viene pubblicato il calendario settimanale delle postazioni mobili su varie strade e autostrade italiane, per consentire agli automobilisti di essere informati e rispettare i limiti di velocità prestabiliti.

Per quanto riguarda la regione Lazio, durante la settimana del 28 ottobre, una postazione mobile è prevista sulla Strada Statale 675 Umbro-Laziale nei pressi di Viterbo venerdì 1° novembre 2024. Questa strada statale, che attraversa la provincia di Viterbo, è un importante collegamento tra l’Umbria e il Lazio.

Altre postazioni sono disposte su tratte ad alta percorrenza, con orari e ubicazioni definiti e aggiornati ogni settimana, seguendo le direttive del Ministero dell’Interno.

Questo calendario settimanale, pubblicato dalla Polizia di Stato, aiuta a migliorare la conformità degli automobilisti alle normative stradali e contribuisce a ridurre l’incidenza degli incidenti, in particolare nei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti considerando il numero degli incidenti mortali verificatisi.

Calendario postazioni fino a domenica 3 novembre

Validità da lunedì 28 ottobre 2024 a domenica 3 novembre 2024

01/11/2024

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale in provincia di Viterbo.

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.