Poste Italiane, assunzioni urgenti per carenza di personale | 1806€ al mese di stipendio: invia il CV immediatamente

Finalmente è arrivata una notizia che farà fare ai cittadini italiani i salti di gioia: ecco l’offerta imperdibile di Poste Italiane Spa.

Se sei alla ricerca di un nuovo impiego, dai un’occhiata all’annuncio di lavoro dell’azienda italiana di spedizioni e dai una svolta alla tua vita professionale.

Non ti lasciar scappare l’occasione di portare a casa un contratto di lavoro sicuro e uno stipendio da quasi duemila euro al mese.

Scopri subito quali sono i requisiti minimi richiesti per candidarsi per le posizioni aperte di Poste Italiane Spa e verifica le sedi di lavoro e le modalità di presentazione della propria autocandidatura.

Poste Italiane Spa, l’offerta di lavoro da non lasciarsi scappare

Finalmente, dopo tante brutte notizie che riguardano la situazione del mondo del lavoro in Italia, è arrivato anche un annuncio che farà fare i salti di gioia a chi è alla ricerca del suo primo impiego o a chi vuole cambiare lavoro per fare una nuova esperienza professionale. Anche coloro che sono alla ricerca di una nuova posizione lavorativa, perché sono in disoccupazione saranno felici di sapere che l’azienda italiana Poste Italiane Spa è alla ricerca di nuove figure da assumere nel suo staff.

La buona notizia arriva dall’accordo sindacale che è stato firmato il 5 febbraio 2024 tra le Poste Italiane Spa e i sindacati di CGIL, CISL. A quanto pare, in base a questo accordo, dovranno essere assunti ben 1.085 nuove risorse, ma scopriamo nel dettaglio quali sono le posizioni vacanti e come candidarsi.

Le informazioni utili sulla ricerca di personale dell’azienda italiana

Entro la fine dell’estate saranno ci saranno ben 60 trasformazioni di contratti di lavoro di impiegati già assunti da Poste Italiane Spa nell’area Mercato Privati, che dall’inquadramento part-time diventeranno full time. Inoltre, vi saranno circa 240 nuovi impiegati presso gli sportelli pubblici degli uffici dell’azienda. Da parte di Poste Italiane Spa verranno assunti anche 350 specialisti consulenti fiscali, ma c’è un’altra buona notizia: anche 15 dei lavoratori che fanno parte del settore posta, comunicazione e logistica vedranno i loro contratto di lavoro trasformato da part-time a full time. Inoltre, saranno assunti 670 nuovi addetti di produzione.

Per potersi candidare alle offerte di lavoro di Poste Italiane Spa occorre monitorare il sito web istituzionale dell’azienda e candidarsi registrando il proprio account, inserendo le proprie informazioni anagrafiche e caricando il proprio curriculum vitae. Si tratta senza dubbio di un’opportunità da non lasciarsi scappare, anche perché la cifra media degli stipendi dei consulenti finanziari che lavorano per le Poste Italiane Spa, come riportato da Glassdoor.it, è di oltre 1800 euro netti al mese.