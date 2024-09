PostePay, leggi bene questa e-mail | Se c’è scritto così è una truffa: clicchi per sbaglio e ti svuotano il conto

Se sei un cliente di Poste Italiane S.p.a. e hai una carta PostePay fai molta attenzione, tanti utenti sono caduti nella truffa.

Purtroppo non è facile capire che si trova di fronte ai malviventi perché sono truffatori esperti e hanno messo a punto un sistema infallibile per raggirare le vittime ignare. Scopri come fare per non cascarci e proteggere il tuo denaro.

Cerca di controllare le comunicazioni che ti arrivano da parte di fantomatici addetti di Poste Italiane S.p.a., se c’è scritto questo messaggio, allora eliminale senza esitare.

Verifica subito se anche tu sei stato preso di mira dai cybercriminali senza scrupoli che stanno svuotando i conti di tanti possessori di PostePay.

PostePay, la truffa che ha lasciato al verde migliaia di utenti

Negli ultimi giorni molti titolari di PostePay hanno denunciato una vera e propria truffa, grazie alla quale i cybercriminali sono riusciti a estorcere informazioni personali ai clienti ignari di Poste Italiane S.p.a. per rubare i loro risparmi.

Si tratta di una frode che si basa sul meccanismo di Spoofing, ovvero su una truffa che innesca una presa in giro vera e propria. Spoof infatti è la parola inglese che indica “Parodia” e la frode in questione si fa beffa delle vittime. Cerchiamo di capire come avviene e come i malviventi riescono a mettere in atto con successo il loro meccanismo truffaldino ai danni dei titolati di carte PostePay. Solo così è possibile imparare a riconoscere i messaggi pericolosi e a difendersi.

Come riconoscere la frode e difendere i propri risparmi

Ogni volta che i truffatori cercano di derubare le vittime inviano una e-mail dall’account servizio@postepay-evolution.info, con oggetto: “Importante: Attivare il nuovo sistema di sicurezza”. Nella comunicazione ci sono le indicazioni, e il link malevolo, con cui si invita a svolgere una procedura, senza la quale la carta PostePay si bloccherà.

La verità però è che, cliccando sul collegamento interno alla mail, si atterrerà su un sito web pericoloso. La pagina internet in questione somiglia a quello ufficiale di Poste Italiane S.p.a., perché riproduce lo stesso interfaccia e la stessa grafica, ma in realtà non lo è. Qui verrà suggerito agli utenti di inserire i loro dati personali, al fine di entrare nei conti personali e svuotarli. Dunque, il modo per difendersi è non autorizzare mai transazioni, né compilare form con dati personali, né cliccare su link inviati tramite sms, chat o email. Inoltre, è bene ricordare sempre di fare accesso alla propria area personale di Poste Italiane S.p.a. solo tramite i consueti canali e non digitare altrove le proprie credenziali, né comunicarle a terzi.