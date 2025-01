Posti economici in Italia, qui vivi con 900 euro al mese e ti senti un Pascià | Le case costano meno di una cena

Se ti stai chiedendo dove trasferirsi per cambiare vita sei nel posto giusto: ti sveliamo quali sono i posti economici in Italia.

Anche se in Italia gli stipendi sono rimasti indietro di vent’anni, esistono delle cittadine dove si può vivere bene senza restare al verde.

I dati non sono incoraggianti ma in diversi Comuni del Bel Paese si può mantenere un tenore di vita alto pur guadagnando stipendi che non arrivano a duemila euro al mese.

Non serve una RAL a sei zeri se vivi qui: ecco dove dirigersi per non avere più il problema di sbarcare il lunario.

Non è sempre necessario andare dall’altra parte del mondo per vivere meglio. Scopri quali sono i Comuni italiani più economici.

Posti economici in Italia, le cittadine in cui vivere senza restare al verde

Si sente sempre parlare di caro vita, di tassi dell’inflazione alle stelle, di disoccupazione giovanile e di altri problemi economici che attanagliano il nostro Bel Paese. Se è vero che i cittadini che abitano lungo lo stivale pagano lo scotto di essere uno dei popoli rimasti più indietro rispetto a la maggior parte degli altri del vecchio continente e più nello specifico del nord Europa, è anche vero che alcune città sono più economiche rispetto ad altre.

Dunque forse non è necessario fare un viaggio oltreoceano, portando dentro una valigia tutta la propria vita per riuscire a sbarcare il lunario. Trasferirsi all’estero è l’ultima spiaggia. Prima è possibile cogliere le opportunità che l’Italia offre scegliendo i posti in Italia più economici in assoluto. Scopriamo quali sono.

Dove trasferirsi per spendere meno

Ci sono dei posti in Italia dove l’affitto mensile di un appartamento, il costo a metro quadro di un immobile è quasi uguale a quello di una cena in un ristorante stellato. Come si legge su www.mamelipalestrina.it, cominciando dalla città in fondo alla top five dei Comuni dove vivere con meno risorse economiche in assoluto, troviamo il capoluogo della Sicilia, ovvero Palermo. Qui c’è un’offerta culturale e artistica grandiosa e uno street food ricco di prelibatezze che offre alternative per tutte le tasche. Al secondo posto c’è una città sicula che, a quanto pare, ancora offre un prezzo delle case che supera di poco i 700 euro al metro quadro. Dunque si può vivere anche con 1000 euro al mese. Si tratta di Caltanissetta.

Al 3º posto troviamo le Marche e più precisamente Ancona. Dopo le Marche è la volta dell’Abruzzo: Teramo è un gioiello tutto italiano tra montagne e mare, è un comune perfetto per condurre una vita all’insegna del risparmio senza rinunciare a nulla. Infine, la cittadina più economica in assoluto di tutto il Bel Paese è in Basilicata. Si tratta di Potenza, qui si può vivere anche con 800 euro al mese.