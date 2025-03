Praeneste 2025: sicurezza, simulazione sismica e unione tra Comuni del Lazio

Sabato 22 marzo 2025, presso la storica sala Tholos del Museo Archeologico di Palestrina, si è svolta la cerimonia di apertura di Praeneste 2025, un evento che ha messo al centro la sicurezza territoriale e la prevenzione sismica. La manifestazione, promossa dal Comune di Palestrina con il patrocinio della Regione Lazio e della Città Metropolitana, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e della Protezione Civile.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Palestrina, Luca Macchi, accompagnato dagli assessori Fatello, Magliocchetti, Soldati, Fornari e Cerreti, nonché dai consiglieri comunali. Tra i presenti anche i rappresentanti dei comuni limitrofi, tra cui Cave, Capranica, San Cesareo, Poli e Castel San Pietro, a conferma dell’impegno condiviso per la tutela della sicurezza pubblica.

Simulazione sismica e campo di emergenza: la Protezione Civile in azione

Fulcro della giornata è stata la simulazione sismica, finalizzata a testare la capacità di risposta e l’efficienza del sistema di emergenza locale. La Protezione Civile, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e le associazioni di volontariato, ha allestito un campo di emergenza, dimostrando come attivare rapidamente le strutture necessarie per l’assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali.

Le operazioni si sono svolte in maniera ordinata e con grande partecipazione di cittadini, che hanno assistito alle esercitazioni con interesse e coinvolgimento. “Essere pronti ad affrontare ogni eventualità è un dovere istituzionale e un segno di rispetto verso la nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco Macchi, esprimendo il suo plauso per l’operato degli operatori e dei volontari.

L’unione fa la forza: il ruolo dei comuni limitrofi

La presenza dei sindaci dei comuni vicini ha sottolineato l’importanza della collaborazione intercomunale per fronteggiare le emergenze. La condivisione di protocolli e la sinergia tra enti locali rappresentano un punto cruciale nella gestione delle crisi.

“Questi momenti dimostrano quanto sia fondamentale unire le forze, perché solo con la collaborazione possiamo garantire sicurezza e tempestività di intervento”, ha commentato l’Assessore Magliocchetti.

Praeneste 2025 ha messo in luce quanto sia determinante promuovere la cultura della prevenzione e preparazione al rischio sismico. La manifestazione ha costituito un esempio virtuoso di gestione partecipativa e ha rafforzato il senso di comunità tra i cittadini e le istituzioni locali.

© Riproduzione riservata