Precipita dal tetto di un capannone, morto operaio nel Napoletano

Incidente sul lavoro mortale ieri pomeriggio ad Arzano, in provincia di Napoli. Un operaio 44enne di Frattaminore, G.L., operaio di una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato dal tetto di un capannone da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto, in via Serrao, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo. I Carabinieri della tenenza di Arzano hanno avviato le indagini, coadiuvati dal personale dell'Asl di Napoli.

