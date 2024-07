Premio alle Imprese Storiche di Roma: la Camera di Commercio premia anche il ministro Urso

In un evento che ha celebrato la resilienza, l’innovazione e la tradizione, la Camera di Commercio di Roma ha consegnato il prestigioso “Premio Imprese Storiche” a quattro realtà produttive che hanno saputo attraversare i decenni mantenendo alti standard di qualità e adattabilità al mercato. Le aziende premiate sono Alfredo alla Scrofa, Biscotti P. Gentilini, Cristiana Perali e L’Erma di Bretschneider.

Per Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma e Pietro Abate, segretario generale della Camera di Commercio di Roma: “Cento anni di continuità aziendale sono un traguardo molto importante, testimonianza di un’impresa forte e strutturata, capace di intercettare e anticipare le tendenze del mercato”. Queste imprese hanno saputo innovare e migliorare i propri prodotti pur mantenendo saldi i valori e la storia che le contraddistinguono, nonostante le difficoltà e i cambiamenti continui.

Le Eccellenze premiate dalla Camera di Commercio di Roma

Mario Mozzetti, titolare di Alfredo alla Scrofa

Alfredo alla Scrofa Srl

Fondato nel 1914, Alfredo alla Scrofa è un punto di riferimento per la ristorazione romana, frequentato da divi di Hollywood e amato dal mondo artistico e letterario italiano. Il ristorante conserva circa 100 volumi con dediche di illustri personaggi come Pirandello, Marconi, Petrolini, Fellini, Sordi, Magnani, D’Annunzio, Sorrentino e Fabrizi. Questo leggendario ristorante ha saputo mantenere un’elevata qualità nel tempo, diventando una tappa obbligata per chi visita Roma.

Francesca Germanò, Direttore Marketing Biscotti Gentilini

Biscotti P. Gentilini Srl

La storia di Gentilini inizia nel 1890 con Pietro Gentilini, che aprì la sua prima bottega con forno a Roma. Famoso per la produzione degli Osvego, Gentilini ha portato i suoi biscotti sulle tavole degli italiani e li ha esportati in tutto il mondo per oltre 134 anni. La dedizione alla qualità e alla tradizione familiare ha permesso a Gentilini di diventare un nome iconico nel settore alimentare italiano.

Cristiana Perali

Cristiana Perali – Ditta Individuale

La tradizione orafa della famiglia Perali ha origine nel 1907 con Carlo Perali, esperto orologiaio. Dal 1955, il figlio Paolo ha proseguito l’attività fino al 2001, quando la figlia Cristiana ha preso le redini dell’azienda, ampliando l’offerta con creazioni orafe. Situata in via dei Banchi Vecchi 60, la bottega Perali rappresenta un esempio di come l’artigianato e la dedizione possano tramandarsi di generazione in generazione.

Roberto Marcucci Presidente del Cda della Casa editrice Lerma di Bretechneider

L’Erma di Bretschneider Srl

Fondata nel 1896, L’Erma, acronimo di “Libreria Editrice Romana Monumenti e Arte”, è riconosciuta a livello europeo per le sue pubblicazioni scientifiche di archeologia e storia antica. Con un catalogo di 2.500 titoli, L’Erma collabora con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con musei, università e istituzioni internazionali, tra cui l’Unesco. Questa casa editrice rappresenta un faro nel panorama culturale e scientifico europeo.

Premio Roma per il Made in Italy

Durante la cerimonia, la Camera di Commercio di Roma ha consegnato ad Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il “Premio Roma per il Made in Italy” in riconoscimento del suo impegno nel valorizzare le eccellenze italiane nel mondo. Questo nuovo premio sottolinea l’importanza delle istituzioni nel supportare e promuovere le imprese italiane sui mercati esteri.

La consegna del “Premio Imprese Storiche” non è solo una celebrazione delle singole aziende, ma anche un riconoscimento del contributo complessivo delle imprese storiche al tessuto economico e culturale di Roma. Esempi di eccellenza che mostrano come la combinazione di tradizione, innovazione e resilienza possa creare un impatto duraturo e significativo, non solo a livello locale ma anche internazionale.