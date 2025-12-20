Premio ASI Sport&Cultura, la ventesima edizione celebra lo sport che lascia il segno

Una giornata densa di volti, storie e significati, con sport e cultura sullo stesso binario. Al Salone d’Onore del CONI di Roma si è svolta la cerimonia della 20ª edizione del Premio ASI Sport&Cultura, appuntamento ormai stabile nel calendario nazionale, capace di raccontare il valore dello sport oltre il risultato. L’edizione numero venti ha confermato una vocazione precisa: dare spazio non solo alle imprese agonistiche, ma anche ai gesti, alle idee e ai progetti che incidono nel tessuto sociale, offrendo modelli riconoscibili e credibili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Premio ASI Sport&Cultura, una visione che va oltre il risultato

Sei le categorie previste: Atleta dell'Anno, Gesto Etico, Premio Media, ICSC-Impiantistica e Promozione Sportiva, Innovazione Tecnologica e la nuova sezione Italiani nel Mondo. Una giuria composta da esponenti di sport, giornalismo e imprenditoria ha selezionato i vincitori a partire da terne di finalisti, con un metodo che punta a qualità, impatto e continuità delle esperienze premiate.

Premio ASI Sport&Cultura, le istituzioni al fianco dello sport

La presenza delle massime istituzioni sportive ha dato ulteriore peso all’evento: dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio all’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, passando per il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri e il presidente di ASI Claudio Barbaro. A consegnare i premi anche Federico Mollicone, Flavio Siniscalchi, Roberta Angelilli e Stefano Laporta. Una platea autorevole per una celebrazione in cui lo sport è tornato a essere racconto, responsabilità e visione.

Claudio Barbaro ha sottolineato l’emozione di un premio divenuto storico, lanciando l’idea di avere Claudio Ranieri come testimonial simbolico, per l’esempio di sportività e italianità rappresentato dalla storica vittoria con il Leicester. Luciano Buonfiglio ha richiamato il valore del Salone d’Onore come luogo identitario e il ruolo dello sport come modello educativo quotidiano, capace di parlare ai giovani anche nei contesti più complessi.

Premio ASI Sport&Cultura, il riconoscimento a Giovanni Malagò

Durante la cerimonia Buonfiglio e Barbaro hanno consegnato un riconoscimento speciale a Giovanni Malagò per i suoi dodici anni alla guida del Comitato olimpico. Nel suo intervento Malagò ha ribadito fiducia nella piena riuscita di Milano Cortina, indicando l’Olimpiade diffusa come modello per il futuro, con un’eredità pensata per i territori coinvolti.

Premio ASI Sport&Cultura, Italiani nel Mondo e storie di calcio globale

La ventesima edizione ha introdotto il premio Italiani nel Mondo, destinato a chi rappresenta l'eccellenza nazionale oltre i confini. I primi vincitori sono stati Claudio Ranieri e Vincenzo Alberto Annese. Ranieri ha ripercorso l'avventura inglese, nata senza proclami e cresciuta con lavoro, fiducia e serenità, fino a una vittoria entrata nella storia. Annese, oggi commissario tecnico del Burkina Faso, ha raccontato l'emozione di parlare in italiano dopo una carriera internazionale e ha invitato il pubblico a seguire il calcio africano, ricco di talento e passione.

Premio ASI Sport&Cultura, Caivano come modello nazionale

Per la sezione ICSC-Impiantistica e Promozione Sportiva il premio è andato a Sport e Salute, per il progetto realizzato a Caivano. Un intervento che ha restituito spazi ai giovani in tempi rapidi e che, grazie al decreto Caivano-bis, sarà replicato in altri otto territori. Diego Nepi Molineris ha parlato di un prima e un dopo Caivano, spiegando come lo sport possa diventare leva concreta di crescita e inclusione, con impianti realizzati in tempi certi e una collaborazione costante con le istituzioni. Beniamino Quintieri ha definito l’investimento un simbolo di rigenerazione urbana efficace e replicabile.

Premio ASI Sport&Cultura, Atleta dell’Anno e il valore della pallavolo

Il premio Atleta dell’Anno, intitolato alla memoria di Carlo Pedersoli, è stato assegnato alle Nazionali di pallavolo maschile e femminile campioni del mondo. A ritirarlo, il direttore tecnico della maschile Ferdinando De Giorgi, che ha condiviso aneddoti di carriera e il senso di un percorso costruito con passione, lavoro e fiducia reciproca.

Premio ASI Sport&Cultura, il Gesto Etico come riscatto personale

Il premio Gesto Etico, dedicato alla memoria di Fabrizio Quattrocchi, è stato assegnato a Marco Matteazzi. Una storia di riscatto nata dal bullismo e trasformata in messaggio positivo grazie alla corsa, con imprese di resistenza che hanno parlato a tanti giovani. A premiarlo, Graziella Quattrocchi, in un passaggio denso di significato civile.

Premio ASI Sport&Cultura, innovazione e sostenibilità

Il riconoscimento per l’Innovazione tecnologica è andato a Ecopneus, per la capacità di trasformare un rifiuto in risorsa applicabile anche allo sport. La direttrice generale Giuseppina Carnimeo ha evidenziato i risultati del riciclo e il valore di una filiera che unisce ricerca, ambiente e benefici concreti.

Premio ASI Sport&Cultura, il racconto dello sport nei media

Il Premio Media, intitolato a Gian Piero Galeazzi, è stato assegnato dal Corriere dello Sport-Stadio a Jury Chechi. Un riconoscimento alla capacità di trasformare l’esperienza agonistica in narrazione, formazione e diffusione di valori, parlando con competenza e leggerezza anche alle nuove generazioni.

La ventesima edizione del Premio ASI Sport&Cultura ha restituito l’immagine di uno sport che sa assumersi responsabilità, raccontare il presente e indicare una direzione, con storie vere e risultati misurabili. Un racconto corale che, partendo dal Salone d’Onore del CONI, continua a parlare al Paese.