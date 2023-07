Premio Strega 2023, stasera il vincitore: la Cinquina in gara

(Adnkronos) – Il Premio Strega 2023 sarà assegnato questa sera da una giuria di 660 votanti composta da 400 Amici della domenica (come si chiama la giuria storica del premio) ai quali si aggiungono 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti Italiani di Cultura all'estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma. Lo spoglio delle schede, con il seggio presieduto da Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022 con "Spatriati" (Einaudi), avverrà in diretta televisiva su Rai Tre alle ore 23, con la conduzione di Geppi Cucciari. Il vincitore si conoscerà con tutta probabilità intorno a mezzanotte. La proclamazione della Cinquina del Premio Strega 2023 è avvenuta al Teatro Romano di Benevento il 7 giugno. Questi i libri selezionati: Rosella Postorino con "Mi limitavo ad amare te" (Feltrinelli), con 217 voti; Ada D'Adamo con "Come d'aria" (Elliot), con 199 voti; Maria Grazia Calandrone con "Dove non mi hai portata" (Einaudi), con 183 voti; Andrea Canobbio con "La traversata notturna" (La nave di Teseo), con 175 voti; Romana Petri con "Rubare la notte "(Mondadori), con 167 voti. —[email protected] (Web Info)

