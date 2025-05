Presa la banda delle “monetine”, compivano furti nei parcheggi dei supermercati tra Ostia, Fiumicino e Velletri

La polizia romana nei giorni scorsi ha arrestato tre cittadini cubani, due donne e un uomo, responsabili di una serie di furti nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali dell’area del litorale del Lazio. Un fatto che si inserisce nelle più ampie dinamiche di microcriminalità urbana e che ha visto la pronta risposta della nostra forze dell’ordine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Come agivano i malviventi: il trucco delle “monetine”

I malviventi mostravano una strategia ben oleata, razionale e… piccina picciò. Mentre le ignare vittime erano occupate a sistemare la spesa nelle loro auto, uno di loro gettava a terra alcune monete nella zona posteriore del veicolo. Quando la vittima si faceva distrarre da quel frastuono, i ladri ne approfittavano per sottrarre le borse lasciate incustodite nei veicoli.

Dall’osservazione all’arresto

Di certo, attenzione e costante osservazione sono state le miglior armi dei nostri investigatori. Grazie a questi elementi, infatti, gli agenti del Commissariato Romanina hanno identificato e poi seguito i tre ladri mentre si muovevano dalla zona di Dragona a Ostia Antica fino a Fiumicino. Essi usavano un'auto già segnalata per un furto avvenuto in precedenza in un supermercato di Velletri.

Nel loro incessante monitoraggio, gli agenti hanno colto in flagrante i tre malviventi nel parcheggio di un centro commerciale in via della Scafa. Stavano mettendo in atto il loro trucchetto quando sono stati fermati.

Conclusione della vicenda

Il finale della storia? Mentre cercavano di fuggire, l’uomo alla guida dell’auto dei malviventi ha urtato con la retromarcia l’auto della polizia, cercando poi di opporre resistenza una volta uscito dall’abitacolo. Ma non ha avuto successo: gli agenti sono riusciti a bloccarli e a recuperare la refurtiva, consistente in una borsa appena rubata a un’anziana signora. Nell’auto dei ladri sono stati trovati anche 500 euro in contanti, che molto probabilmente rappresentavano il frutto della loro attività illecita. L’autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto dei tre, disponendo per loro la custodia cautelare nel carcere di Civitavecchia.

© Riproduzione riservata