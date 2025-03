Presentata “BellaXNoi”, la nuova Carta giovani del Lazio: i vantaggi e le opportunità

La Regione Lazio ha recentemente presentato “BellaXNoi”, la nuova Carta Giovani digitale pensata per i ragazzi dai 14 ai 29 anni, residenti o domiciliati nel Lazio. Con l’obiettivo di promuovere l’accesso alla cultura, allo sport e agli eventi, questa nuova iniziativa si propone di facilitare la fruizione di vantaggi e opportunità per i giovani della regione.

“BellaXNoi” rappresenta una vera e propria evoluzione rispetto alla precedente versione della Lazio Youth Card. La carta, completamente rinnovata nell’aspetto e nelle funzionalità, offre un’esperienza utente più veloce e performante, grazie a una nuova app disponibile per i dispositivi iOS e Android. L’accesso è semplificato tramite SPID o CIE, e tutti i vecchi utenti che già possedevano la Lazio Youth Card verranno migrati automaticamente al nuovo sistema. Il restyling non si limita solo alla grafica, ma include anche l’introduzione di nuove agevolazioni e servizi che arricchiscono l’offerta rispetto al passato.

Attualmente, “BellaXNoi” conta circa 230.000 utenti e offre numerose opportunità per i giovani del Lazio. Gli utenti possono usufruire di sconti e voucher per spettacoli, eventi culturali, concerti, eventi sportivi, e molto altro ancora. Tra i partner principali figurano realtà di spicco come il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Auditorium Parco della Musica e la Casa del Jazz. Non mancano convenzioni con il mondo del cinema e del teatro, con percentuali di sconto più vantaggiose rispetto alle versioni precedenti, oltre a voucher per teatri che non erano mai stati proposti in passato.

Un’altra novità importante riguarda la collaborazione con le due principali squadre di calcio della capitale, la SS Lazio e la AS Roma. I possessori della carta potranno beneficiare di sconti o biglietti gratuiti per assistere alle partite di calcio, una novità che sicuramente attirerà l’attenzione di molti giovani tifosi. Inoltre, “BellaXNoi” ha rafforzato le sue convenzioni anche nel settore della moda, grazie alla nuova partnership con il gruppo Rinascente, che offre uno sconto maggiore (dal 10% al 15%) per gli acquisti, oltre a organizzare shopping nights dedicate esclusivamente ai possessori della carta.

La nuova app include anche una sezione con eventi e offerte esclusive riservate ai titolari di “BellaXNoi”, creando un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che desiderano scoprire nuove opportunità culturali e sociali. Tra gli eventi più attesi ci sono quelli organizzati alla Nuvola, che offriranno sconti per i concerti e gli eventi del 2025.

In sintesi, “BellaXNoi” si presenta come una risorsa indispensabile per i giovani del Lazio, unendo cultura, sport e opportunità sociali in un unico strumento digitale. Con una vasta gamma di convenzioni e nuovi partner, la carta offre vantaggi esclusivi e diventa un punto di accesso privilegiato per vivere appieno le opportunità della regione.

