Presentati a Roma gli Internazionali BNL d’Italia di Tennis 2025: un’edizione senza precedenti

Solo pochi giorni separano gli appassionati dall’inizio di quella che possiamo definire un’edizione storica degli Internazionali BNL d’Italia. L’evento, in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico dal 29 aprile al 18 maggio, è stato presentato ufficialmente il 9 aprile presso il Liceo ‘Eugenio Montale’ di Roma alla presenza di Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel), Marco Mezzaroma (Presidente di Sport e Salute), Geraldine Conti (Chief People & Engagement BNL BNP Paribas), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Daniela Garnero Santanchè (Ministro del Turismo) e Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale). Non hanno voluto far mancare il loro sostegno anche Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Alessandro Onorato (Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma) e, attraverso una dichiarazione, anche Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito).

Una scelta oculata, quella di presentare le novità dell’attesissima kermesse del Foro Italico all’interno di un istituto scolastico: grazie ai suoi progetti e alla promozione degli sport della racchetta in tutte le scuole italiane e le iniziative all’insegna dell’inclusività, dalle periferie ai centri urbani, la FITP conferma il suo impegno nel seguire e formare i più giovani, attraverso la trasmissione di quei valori fondamentali che uno strumento prezioso come lo sport riesce a trasmettere.

La 82esima edizione vedrà la superficie del site passare da 12 a ben 20 ettari

Non saranno solo gli Internazionali BNL d’Italia dei campioni, come accade già da diversi anni, l’appuntamento del Foro Italico coinvolgerà tutto il Sistema Italia grazie alle attività dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’.

Un calendario molto fitto e di grande prestigio quello che l’ISF proporrà nel corso delle tre settimane del torneo. Il clou saranno i Simposi (con la novità del pickleball), ma ci sarà spazio anche per attività promozionali, attività tecniche e molto altro, in uno Young Village sempre più ricco di opportunità di gioco per i più giovani.

La conferenza stampa di presentazione degli IBI 2025 è stata anche l’occasione per presentare un nuovo importante progetto di sviluppo e supporto per l’intero movimento del tennis e del padel in Italia. Il Presidente Binaghi ha, infatti, annunciato l’accordo di collaborazione tra la FITP e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) che premierà tutti i circoli affiliati alla Federazione Italiana Tennis e Padel. Grazie a tale iniziativa le società affiliate potranno accedere a finanziamenti a tasso zero per la costruzione di nuovi impianti, per la realizzazione di coperture e per interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture sportive.

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel ha dichiarato: “Benvenuti in questa insolita location per la classica conferenza stampa di presentazione degli IBI. Ringrazio il Preside del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane Eugenio Montale di Roma per la sua cortese ospitalità e i Ministri – che ci onorano con la loro presenza – per quello che stanno facendo per lo sport Italiano. Il nostro lavoro per gli Internazionali BNL d’Italia è praticamente terminato. Con Sport e Salute stiamo, come di consueto, ultimando la preparazione di tutto ciò che è necessario per organizzare la manifestazione che sarà ancora una volta un successo.

Noi stiamo già pensando a cosa fare dopo. Per dare la possibilità al maggior numero di persone possibile di imparare la disciplina, abbiamo il progetto ‘Racchette di classe’, che curiamo insieme alla Federazione Italiana TennisTavolo, e che è approvato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Coinvolgeremo 2.348 scuole in tutta Italia: è il più grande progetto sportivo di una federazione sportiva. Lo scorso anno abbiamo permesso a 712.019 ragazzi delle scuole dell’obbligo di tutta Italia di svolgere gratuitamente un ciclo di 15 lezioni di tennis, padel o tennistavolo e, quest’anno, aggiungeremo loro anche tre tornei di pickelball.”

Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute ha a sua volta dichiarato: “La scuola è il luogo formativo per eccellenza, dove crescono e devono crescere non solo i futuri cittadini ma anche i campioni di domani. Ed è per questo che le scuole devono essere anche delle incubatrici di sport. Lo sport è una scuola di vita, luogo di crescita, di confronto con l’altro, di inclusione. Uno spazio dove i ragazzi imparano a mettersi alla prova e a superare le difficoltà. I grandi eventi, come gli Internazionali BNL d’Italia, rappresentano il fenomeno attraverso il quale far crescere lo spirito di emulazione.

I bambini, i ragazzi ma anche gli adulti prendono in mano una racchetta proprio perché vedono giocare Sinner. Ed è in questa fusione tra vertice e base che vince lo sport. L’effetto emulativo si unisce quindi alla funzione sociale dello sport, creando un circolo virtuoso: l’ispirazione generata dai grandi campioni si traduce in una maggiore partecipazione, che a sua volta può diventare strumento di educazione e di crescita. È in questa sinergia che si costruisce il vero futuro dello sport e della società”.

Geraldine Conti, Chief People & Engagement BNL BNP Paribas: “Credo che impegno e competenza siano fondamentali per una crescita personale e professionale, ancor di più in contesti dove cambiamento ed evoluzione sono variabili centrali del nostro tempo. Ciò vale in ogni settore e lo sport aiuta ad allenare la capacità di migliorarsi raggiungendo obiettivi sempre nuovi. Il Gruppo BNP Paribas ha legato il proprio nome, da oltre 50 anni, al tennis, disciplina che combina competitività e forte rispetto delle regole. Da 19 anni supportiamo gli Internazionali BNL d’Italia: in partnership con FITP abbiamo contribuito a far diventare questo Torneo uno dei maggiori appuntamenti del circuito mondiale, che non solo attira grandi campioni, ma crea quello spirito positivo che contribuisce ad una sempre maggiore diffusione di questo sport anche nelle scuole, scoprendo nuovi talenti”.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “Abbiamo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che non vediamo l’ora di riabbracciare in campo, e abbiamo collezionato negli ultimi dodici mesi successi come non mai con le tenniste e i tennisti azzurri nei tornei ATP e WTA. Abbiamo vinto la Billie Jean King e rivinto la Coppa Davis, con squadre fantastiche composte da donne e uomini di valore non solo sportivo, ma siamo tra i numeri 1 anche nell’organizzazione di grandi avvenimenti e gli Internazionali BNL d’Italia sono la testimonianza di questo valore, espressione di visione, talento e capacità, in campo e fuori. La formula sportiva e organizzativa degli IBI si alimenta delle prestazioni maiuscole dei “nostri”, ma trae beneficio dalla piacevolezza di accogliere gli appassionati, compresi i tanti che raggiungeranno Roma e le meraviglie del Foro Italico da tutto il mondo, in una scenografia unica.

Questo affascinante luogo di fondazione, ricco di suggestioni e opportunità, quest’anno offrirà nuovi spazi al grande tennis dedicandogli 20 ettari, nel rispetto dei luoghi e della storia. Questo lo spirito con il quale il meraviglioso Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”, che la nostra società Sport e Salute ha riqualificato in modo magistrale con risorse pubbliche, ospiterà temporaneamente due nuovi campi di gioco e la SuperTennis Arena, che consentiranno di far godere il pubblico non solo per lo spettacolo sportivo, ma anche per quello artistico e culturale, a partire dalle 60 maestose statue in marmo bianco di Carrara, che rendono questo luogo epico”.

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito: “Un saluto particolare in occasione dell’avvio degli Internazionali di Tennis. È con grande piacere che rivolgo a voi queste mie brevi riflessioni che testimoniano l’attenzione di questo Ministero nei confronti di uno sport straordinario come il tennis. Lo sport realizzato a scuola, nell’ambito delle attività curricolari, oppure anche nell’ambito di quelle extra-curricolari, apporta notevoli benefici dal punto di vista dello sviluppo dei processi cognitivi. Ma apporta notevoli benefici anche dal punto di vista dello sviluppo della tutela, della protezione della salute fisica e mentale.

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale ha aggiunto: “Con gli Internazionali BNL d’Italia, Roma rinnova ogni anno il suo legame con i grandi eventi sportivi internazionali. E anche l’82esima edizione del torneo si preannuncia come un appuntamento eccezionale che offrirà al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente ricca di grandi novità.

A suggellare il legame indissolubile tra la città e il torneo di tennis, ci sarà anche quest’anno lo straordinario campo in terra rossa a Piazza del Popolo. Roma è pronta ad accogliere turisti, sportivi e tifosi da tutto il mondo per assistere a questo importante appuntamento che, anche grazie al ritorno in campo di Jannik Sinner, si preannuncia davvero speciale. Noi davvero non vediamo l’ora che inizi”.

Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma: “Abbiamo voluto fortemente confermare, dopo il successo dell’anno scorso con le immagini che hanno fatto il giro del mondo, il campo da tennis a Piazza del Popolo. Un progetto virtuoso che permetterà a romani e turisti di vedere gratuitamente esibizioni, allenamenti e partite. Questa sarà solo una delle tante iniziative che, insieme alla FITP, organizzeremo per coinvolgere tutta la città, portando la magia del grande tennis nelle strade, nelle piazze e nelle vetrine di Roma. Il miglioramento costante degli Internazionali BNL d’Italia è lo specchio della crescita della Capitale, tornata a essere il centro degli investimenti e dei grandi eventi. Siamo orgogliosi di accogliere in una Roma più moderna oltre 400 mila spettatori di cui 40 mila in arrivo dall’estero: si tratta di turisti che riempiranno le nostre strutture ricettive e usufruiranno dei nostri servizi, generando nuovi posti di lavoro e un grande indotto economico, che quest’anno supererà i 615 milioni del 2024″.

