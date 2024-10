Pressione alta, ma quale sale: stai alla larga da questo alimento | Ti disintegra il cuore e non lo sai

Se soffri di pressione alta è bene che tu stia molto attento al consumo di questo alimento perché potrebbe peggiorare la tua condizione.

Sono tantissime le persone in Italia e non solo, che soffrono di ipertensione arteriosa. Purtroppo questa condizione, come riporta una stima pubblicata sulla rivista scientifica Lancet*, è raddoppiata negli ultimi 30 anni.

Le conseguenze che derivano da questa realtà sono abbastanza gravi ed è per questo che necessita di costante monitoraggio. Infatti, tra i fattori di rischio maggiore troviamo le disfunzioni multiorgano che possono portare a patologie cardiovascolari come la comparsa di ictus o di infarti.

E’ fondamentale quindi informarsi su tutte le cause che portano all’ipertensione. Quelle più note sono sicuramente legate a forti livello di stress, alterazioni a livello ormonale e patologie renali.

A giocare un ruolo fondamentale però, è l’alimentazione. Ciò che si mangia infatti, influisce notevolmente su questa condizione ed è bene pertanto sapere quali siano gli alimenti fortemente sconsigliati.

Soffri di pressione alta? Evita questo alimento

Il fattore alimentazione come anticipato, è importantissimo quando si parla di pressione alta. Seguire una dieta sbilanciata o ricca di sali è assoluto sconsigliato. Piuttosto una dieta equilibrata magari seguita da un professionista può aiutare a ridurre e tenere sotto controllo la pressione sanguigna poiché in questo modo si migliora contemporaneamente anche la salute del cuore e dei vasi sanguigni.

Esistono nello specifico, degli alimenti che devono essere vietati in una dieta per ipertensione. Uno in particolare è proprio la liquirizia. E’ particolarmente importante stare alla larga da questo alimento in quanto la liquirizia contiene un composto chiamato acido glicirrizico. Questo acido si ripercuote negativamente sulla pressione sanguigna, perché riduce il potassio nel corpo e fa trattenere più liquidi. Insieme, questi due fattori, possono causare un aumento della pressione arteriosa. Per questo motivo, chi soffre di ipertensione dovrebbe limitare il consumo di liquirizia e prodotti a base di liquirizia.

Cosa mangiare per controllare la Pressione Alta

Tra gli elementi consigliati per la pressione alta vi sono sicuramente frutta e verdura. Grazie al loro contenuto ricco di potassio sono indicati per ridurre la pressione alta. Il potassio infatti contribuisce alla vasodilatazione e contrasta gli effetti negativi del sodio sul sistema circolatorio.

Sono inoltre consigliati i cerali integrali quindi: carboidrati integrali, come pasta, pane e varietà come farro, orzo, avena, segale, teff e fonio, sono ricchi di fibre. Le fibre sono di supporto nello stabilizzare il livello di zucchero. Infine, non va mai dimenticata una giusta idratazione. E’ consigliabile bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.