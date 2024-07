Prestito enorme per pensionati, da oggi possono richiederlo tutti: compila subito il modulo | Vale anche per gli ultraottantenni

Prestiti per i pensionati che possono finalmente ottenerlo senza troppi prerequisiti. Ecco come chiederlo in modo semplice…

I prestiti sono da sempre considerati un valido strumento finanziario che dà un contributo decisivo alla crescita dell’economia e riesce a smuovere i mercati finanziari. Infatti, questa non è altro che una somma di denaro solitamente data in prestito a un privato o a un’impresa per un periodo di tempo entro il quale il contraente è obbligato a restituirla. Solitamente in questo periodo si matura un interesse che va saldato. I prestiti possono essere di diversi tipi e vengono usati per finanziare dei progetti non solo personali ma anche aziendali.

Solitamente i crediti concessi sono di diverso tipo e possono essere più o meno lunghi. Per decidere il tempo e la portata del prestito di solito si va ad analizzare la solvibilità di chi lo richiede. Questi strumenti finanziari nascondono varie insidie. La principale è sicuramente la pericolosità del sistema del prestito perché il debito può diventare una vera e propria trappola. Avere la possibilità di ricevere facilmente denaro può infatti incoraggiare uno stile di vita basato sul debito.

La dipendenza dal debito: succede anche questo

Un accumulo eccessivo può portare a pignoramenti e altri problemi finanziari. Molte famiglie sono state afflitte da una cattiva gestione finanziaria che le ha portate ad accumulare debiti su debiti con dei risultati anche tragici sia a livello sociale che psicologico.

Per contrastare questo fenomeno, andrebbe aumentata la conoscenza economica su temi citati. Per questo si discute sulla possibilità di insegnare nelle scuole delle minime nozioni economico-finanziarie. Solo così potremmo avere cittadini più consapevoli in futuro.

Come avere un prestito se sei pensionato

Ci sono ottime notizie per i pensionati che hanno bisogno di qualche soldo extra per aiutare i figli, realizzare un sogno o altre cose simili. Infatti, possono ottenere facilmente un prestito fino a 60 mila euro e fino all’ottantacinquesimo anno di età. Questo grazie a un progetto dell’Inps che permette anche a loro di realizzare qualche desiderio rimasto inespresso. Inoltre, a differenza di un prestito bancario, questo tipo di manovra è estremamente utile perché ha tassi di interesse più bassi e può essere richiesto con maggior libertà rispetto ai requisiti richiesti dagli istituti finanziari canonici. Dunque se avete il desiderio di aiutare un figlio a sposarsi o fare un bel viaggio, questa è un’opportunità che l’Inps offre ai pensionati.