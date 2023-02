DMLAB: tutto il meglio per la prevenzione del tumore al seno

Nel mese del World Cancer Day, DMlab, centro tecnologico di ultima generazione su ogni campo della sanità a Roma, offre il meglio della prevenzione per il tumore al seno grazie alle strumentazioni tecnologiche d’avanguardia presenti al suo interno e ad un personale medico-specialistico altamente qualificato.

Daniele Marino, CEO and Founder del marchio dichiara in merito alla prevenzione per il tumore al seno e agli strumenti ad oggi presenti presso il celebre centro: “Da parte nostra abbiamo macchinari di mammografia in tomosintesi di ultimissima generazione e medici specializzati in senologia, oltre che un oncologo qualora dovesse servire. Prossimamente avremo a disposizione anche la strumentazione utile alla risonanza magnetica così da poter garantire una diagnosi completa a chi si rivolge al nostro centro. DMlab rappresenta il fiore all’occhiello della sanità romana, punto di riferimento di tutto il quadrante sud della Capitale, situato in Via Degli Strauss, quartiere Infernetto, sinonimo di garanzia ed affidabilità.”

Gli screening per la prevenzione del tumore al seno vengono proposti alle donne a partire dai 40 anni e vengono consigliati in base alle diverse esigenze. Già in giovane età è consigliabile eseguire un’ecografia di controllo ed una visita in cui lo specialista insegni alle pazienti l’autopalpazione: si tratta di un atto semplice ma molto utile al fine di conoscere il proprio corpo ed individuare immediatamente l’insorgenza di piccolI noduli.

Mai sottovalutare quanto sia importante effettuare gli screening seguendo i consigli pubblicati dal Ministero della Salute. Effettuare con cura gli esami giusti senza incorrere in sorprese rappresenta di certo una delle principali modalità di salvaguardia da questo genere di patologie.

Prevenzione del tumore al seno: tutto quello che c’è da sapere

Il tumore al seno in Italia colpisce circa 50mila donne ogni anno, pari ad un terzo di tutti i tumori che insorgono nell’universo femminile. Fortunatamente, sebbene sia una delle neoplasie maligne più frequenti, è anche una delle più trattabili, e da cui spesso si riesce guarire. Se la diagnosi arriva in una fase precocissima della malattia e le lesioni sono tanto piccole da non essere palpabili, infatti, si riesce a guarire nell’85 per cento dei casi. Per questo la prevenzione rappresenta un aspetto importantissimo.

Il Gruppo DMlab continua a proporsi e ad affermarsi su un territorio in cui la buona sanità è un esigenza e una priorità.

