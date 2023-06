Previdenza, Oliveti (Adepp): “Chiediamo semplificazione regole e decreto su investimenti”

(Adnkronos) – "Come Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) chiediamo: una fiscalità che tenga conto delle nostra azione per il Paese, semplificazione delle regole, codice dei contratti pubblici che non ci ingessi sul mercato, un decreto sugli investimenti". A dirlo oggi Alberto Oliveti, presidente Adepp ed Enpam, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

