Prezzi benzina e gasolio oggi, nuovi movimenti al rialzo

(Adnkronos) – Con il Brent salito ieri a 89 dollari al barile, le quotazioni dei prodotti raffinati aumentano ancora per il gasolio e sono stabili per la benzina. I prezzi medi dei carburanti alla pompa sono invariati rispetto a ieri (benzina self verso 1,96 euro/litro, gasolio sopra 1,86 euro/litro) ma sui listini dei prezzi consigliati si registrano nuovi movimenti al rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil un rialzo di un centesimo al litro sul Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,958 euro/litro (invariato, compagnie 1,963, pompe bianche 1,946), diesel self service a 1,862 euro/litro (invariato, compagnie 1,867, pompe bianche 1,851). Benzina servito a 2,092 euro/litro (invariato, compagnie 2,135, pompe bianche 2,007), diesel servito a 1,999 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,042, pompe bianche 1,913). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,690), metano servito a 1,397 euro/kg (invariato, compagnie 1,404, pompe bianche 1,391), Gnl 1,241 euro/kg (+6, compagnie 1,247 euro/kg, pompe bianche 1,236 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,027 euro/litro (servito 2,277), gasolio self service 1,945 euro/litro (servito 2,203), Gpl 0,845 euro/litro, metano 1,523 euro/kg, Gnl 1,249 euro/kg.

© Riproduzione riservata